Aparente incumplimiento de aerolíneas genera retrasos en Eldorado

El vuelo 9845 de Avianca que cubría la ruta Bogotá-Armenia en la noche del jueves no pudo despegar porque el copiloto no se presentó al momento de despegar.

Héctor González, uno de los pasajeros de esta ruta, aseguró a Blu Radio que estaban en espera desde las 9:30 p.m. y hasta la madrugada les comunicaron que el avión no despegaría, por ende no se bajaron y decidieron pasar la noche en el aeroplano.

“Esta es la hora en la que todavía estamos en el avión porque no ha despegado y nos dicen que el aeropuerto de Armenia está. Siempre nos informaron que el vuelo no despegaba porque no había copiloto. Hoy a las 6:00 a.m. llegó toda la tripulación.