Apelarán sanción de 20 años de inhabilidad y destitución del exalcalde de Armenia

La defensa del exalcalde de Armenia, Carlos Mario Álvarez Morales, apeló el fallo en primera instancia de destitución e inhabilidad por 20 años que determinó la Procuraduría General de la Nación.

El ente lo investiga por presuntas irregularidades

en los contratos de la construcción de varias obras de valorización.

Como parte de su defensa, el exmandatario se basa en el reciente fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la imposibilidad que la Procuraduría sancione funcionarios electos por voto popular.

Su abogado, John Faber Quintero Olaya, explicó en qué fundamentará la apelación.

"No existe ningún tipo de participación del doctor Carlos Mario en las conductas que le han sido endilgadas por parte de la Procuraduría General de la Nación y se complementará un poco la apelación en relación con la reciente decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos relativa a la no competencia de órganos no jurisdiccionales para la sanción de destitución e inhabilidad de servidores públicos de elección popular", indicó.

La sustentación de la apelación será el 28 de septiembre en Bogotá.