Aproximación frustrada: la maniobra clave que usan pilotos ante riesgos en la pista de aterrizaje

Despegar y aterrizar son, según organismos como la Organización de Aviación Civil Internacional y la Federal Aviation Administration, las fases más críticas de un vuelo. En estos momentos se concentra la mayor carga de trabajo para la tripulación y se requiere máxima precisión, ya que cualquier cambio en las condiciones puede afectar la seguridad de la operación.

Por eso, cuando un avión está a punto de tocar pista y, de repente, vuelve a elevarse, no se trata de un error ni de una emergencia. Es una maniobra prevista y estandarizada a nivel mundial que prioriza la seguridad y se le conoce como “aproximación frustrada”.

De acuerdo con la Aeronáutica Civil de Colombia, este procedimiento hace parte de los protocolos normales de operación y se aplica cuando no existen las condiciones óptimas para aterrizar.



¿Qué es una "aproximación frustrada"?

También conocida como “sobrepaso” o go-around, la aproximación frustrada es una decisión que toma el piloto o la torre de control cuando detecta algún riesgo en la pista o en el entorno de aterrizaje.

Esto puede ocurrir, por ejemplo, si:



No hay suficiente separación entre aeronaves.

Las condiciones climáticas cambian repentinamente.

La aproximación no cumple con los parámetros técnicos adecuados.

En lugar de forzar el aterrizaje, el avión inicia un ascenso controlado, se reincorpora al tráfico aéreo y sigue las instrucciones de los controladores para intentar una nueva aproximación en condiciones seguras.



Llevar a cabo esta acción no es una señal de peligro, esta maniobra está contemplada en manuales internacionales y forma parte de los estándares de seguridad operacional. Su objetivo es garantizar que cada aterrizaje se haga bajo condiciones óptimas, explica la Aeronáutica Civil.



Video de la maniobra de “aproximación frustrada”

Teniendo en cuenta lo anterior, la próxima vez que se observe a un avión que “se arrepiente” de aterrizar, no hay de qué preocuparse, pues es una muestra de que los protocolos de seguridad están funcionando como deben ser.