"Aquí defendiendo la democracia, maestro": la frase que marcó al coronel Plazas

Esa oración, pronunciada con agitación el 6 de noviembre de 1985, fue la que le dijo entre balas y gritos el coronel Plazas Vega al periodista que hace 25 años trató de entrevistarlo mientras dirigía la retoma del Palacio de Justicia, tomado por el M-19.



Plaza Vega fue condenado por estos hechos por el Tribunal Superior de Bogotá a 30 años de cárcel y desde 2008 está detenido en una unidad militar en Bogotá. (Lea además: Ojalá que absolución a Plazas Vega reoriente injusticias contra FF.MM: Uribe )



Desde su sitio de reclusión, Plazas Vega dijo a periodistas que "la Corte Suprema reivindicó a la justicia colombiana" y señaló que "hubo una pésima investigación y unas decisiones equivocadas por parte de la primera y segunda instancia".



“El M-19 es el responsable y deben determinar si hay desapariciones. Yo creo que el M-19 no es responsable de unas desapariciones, sino de unos homicidios. Quiero ser claro en eso, la única desaparecida aquí es la guerrillera Irma Franco”, señaló el coronel Plazas Vega.



El Palacio de Justicia fue tomado por el Movimiento 19 de Abril (M-19) el 6 de noviembre de 1985 y recuperado al día siguiente, después de 28 horas de enfrentamientos, por el Ejército, en una operación que dejó cerca de un centenar de muertos y once desaparecidos.



En la época de los hechos, el entonces teniente coronel Plazas Vega era el comandante de la Escuela de Caballería, que lideró la operación militar y se hizo célebre porque cuando se le preguntó por qué los tanques del Ejército entraron al Palacio de Justicia respondió que la intención era "mantener la democracia, maestro".



Inicialmente el militar retirado fue condenado por la desaparición "forzada agravada" de siete trabajadores de la cafetería, tres visitantes ocasionales y una guerrillera del M-19.



Sin embargo, en 2012 el mismo Tribunal ratificó la pena pero disminuyó a dos el número de desaparecidos luego de considerar que había pruebas de que el administrador de la cafetería del Palacio, Carlos Augusto Rodríguez, y la guerrillera Irma Franco salieron con vida luego de la retoma del Palacio por parte del Ejército.



La Corte explicó en un comunicado que la decisión adoptada "se contrajo exclusivamente a la desaparición de los aludidos en precedencia, no a la acción militar llevada a cabo para la recuperación del Palacio de Justicia" por cuanto eso no fue materia de investigación y juzgamiento.



Asimismo agregó que la decisión se adoptó después de prolongados debates en los cuales se analizaron las pruebas "concluyendo la mayoría de los miembros de la Sala que ellas no ofrecen el grado de certeza suficiente sobre la responsabilidad penal del acusado que permita mantener la condena impuesta".



Según los magistrados, las declaraciones de Édgar Villamizar Espinel, César Sánchez Cuesta, Tirso Sáenz Acero y Yolanda Santodomingo "consideradas por el Tribunal para proferir la condena, no brindan credibilidad para fundar en ellas una decisión de tal carácter, dadas las inconsistencias de su testimonio".



Destacan en particular el caso de Villamizar porque, además de la "fragilidad" de sus relatos, el tiempo transcurrido desde la toma y el momento de la declaración, agosto de 2007, "suscitó gran inquietud" pues no hay "ninguna explicación (...) para que hubiese permanecido en silencio por espacio de tan prolongado lapso (22 años), y luego concurra a rendir un testimonio plagado de inexactitudes".



El militar en retiro dijo también que en su caso "se ha cometido un terrible atropello, se han violado los derechos humanos, los derechos fundamentales, el debido proceso. La Corte reivindicó la rama de los errores cometidos por quienes estuvieron a cargo de la investigación".



De otro lado, dijo que de momento no ha pensado en presentar una demanda contra el Estado por el tiempo que estuvo preso pues "no es lo que está en las prioridades de mis actividades por llevar a cabo a continuación".