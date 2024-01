Arriendos en Colombia subirán un 9,28 % en el 2024, según Fedelonjas

La Federación Colombiana de Lonjas de Propiedad Raíz, Fedelonjas , entregó sus proyecciones del aumento de las tarifas de arriendos en Colombia a propósito de las cifras de inflación e IPC presentadas por el Dane

Y es que este martes, 9 de enero, se conoció que la inflación en Colombia siguió bajando y volvió a ubicarse en un dígito por primera vez desde mediados del 2022. Al cierre del 2023 el costo de vida había aumentado un 9.28 % en el país y para diciembre el incremento de dicha variable fue del 0.45 %.

Ante esto, Mario Ramírez, presidente de Fedelonjas, señaló que el aumento de las tarifas podría ser hasta de un 9,28 %, según estas cifras.

“El mercado de los arriendos supera los 27,12 billones de pesos anualmente y la mayoría de las viviendas en alquiler se concentran en los estratos 1, 2 y 3 (...) de estos ingresos, los propietarios también deben pagar sus obligaciones y gastos habituales como impuestos y reparaciones”, contó Ramírez.

Publicidad

Asimismo, recordaron que el aumento de los arrendamientos no es es automático en enero, sino cuando el contrato cumple 12 meses de haberse firmado y la diferencia no puede superar el 1 % del valor comercial del inmueble. Otro dato importante que resaltó la agremiación es que ese reajuste no aplica para contratos de vivienda firmados antes de 2003 o de alquiler de inmuebles para uso comercial.

“En usos como locales, bodegas, consultorios, oficinas y los diferentes a vivienda, tanto el valor como el incremento deberán acordarse entre las partes o de acuerdo a lo que quedó consignado en el contrato de arrendamiento”, aclaró Fedelonjas.

En la lista de recomendaciones compartidas por el presidente Ramírez, está nunca aceptar contratos verbales, pedir asesoría a agentes inmobiliarios con respaldo y experiencia y tener en cuenta que el incremento es aplicable sólo al momento de la renovación del contrato, con previa comunicación por escrito o con notificación personal y dejando clara la fecha en que comienza a regir.

Publicidad

“Si el arrendador incrementa el canon por encima de lo establecido en la ley, el arrendatario puede exigir la terminación del contrato sin estar sujeto al cobro de sanciones económicas”, puntualizó Fedelonjas.

A la fecha, el 40,2 % de los colombianos vive en un inmueble en arriendo.

Le puede interesar