Así despiden a Germán Vargas Lleras en la Catedral Primada de Bogotá

Colombia vive este lunes una jornada de despedida para Germán Vargas Lleras, quien falleció el pasado viernes. Familiares, dirigentes políticos, seguidores y ciudadanos participan de las honras fúnebres que culminan con una eucaristía en la Catedral Primada de Colombia y posteriormente con su sepultura en Jardines de Paz, norte de Bogotá.

Desde las 11:00 de la mañana de este lunes se lleva a cabo una ceremonia religiosa en la Catedral Primada de Colombia, hasta donde fue trasladado el cuerpo del exvicepresidente. Entre las primeras figuras en llegar estuvo la vicepresidenta Francia Márquez, quien asistió al homenaje póstumo realizado en el centro de la capital.

La vicepresidenta Francia Márquez llegó a la Catedral Primada de Colombia, donde es trasladado el cuerpo del exvicepresidente Germán Vargas Lleras para una eucaristía. #VocesySonidos pic.twitter.com/SDIgxaUvnu — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) May 11, 2026

Durante el fin de semana, el féretro de Vargas Lleras permaneció en cámara ardiente en el Palacio de San Carlos, lugar cargado de simbolismo para su familia y para su trayectoria política. El ataúd, cubierto con la bandera de Colombia y escoltado por soldados del Batallón Guardia Presidencial, fue instalado en el histórico edificio ubicado frente al Teatro Colón.

El Palacio de San Carlos marcó parte de la infancia y de la historia política de Vargas Lleras. Allí vivió momentos cercanos al poder junto a su abuelo, el expresidente Carlos Lleras Restrepo, quien gobernó el país entre 1966 y 1970 desde ese mismo recinto, antes de que la sede presidencial se trasladara definitivamente a la Casa de Nariño.



Según se recordó durante las honras fúnebres, el exvicepresidente pasó parte de su niñez en ese edificio histórico, donde comenzó a despertar su interés por la política. Incluso, tras la muerte de su abuelo en 1994, también fue velado allí.

Nacido el 19 de febrero de 1962, Vargas Lleras construyó una extensa carrera pública. Fue concejal de Bogotá, senador, ministro y vicepresidente de la República entre 2014 y 2017 durante el gobierno de Juan Manuel Santos.

1 of 3 Despedida de Germán Vargas Lleras Foto: Blu Radio 2 of 3 Despedida de Germán Vargas Lleras Foto: Blu Radio 3 of 3 Despedida de Germán Vargas Lleras Foto: Blu Radio

Carrera política

Además de ocupar altos cargos en el Estado, Vargas Lleras fue director del partido Cambio Radical y se convirtió en una de las figuras más representativas de la derecha colombiana.

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También aspiró en dos ocasiones a la Presidencia de Colombia, primero en 2010 y luego en 2018, aunque no logró llegar a la Casa de Nariño.

Su fallecimiento provocó reacciones desde distintos sectores políticos, incluso de dirigentes con quienes mantuvo fuertes diferencias ideológicas durante años.

El presidente Gustavo Petro lamentó su muerte y destacó su papel dentro del debate político nacional. “Tanto en el Senado como en campaña se comportó como un gladiador”, expresó el mandatario al referirse al exvicepresidente.

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Por su parte, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, aseguró que “es un día triste para Colombia” y recordó que Vargas Lleras inició su carrera política en el Nuevo Liberalismo, colectividad fundada por su padre, Luis Carlos Galán.

La Corte Suprema de Justicia también se pronunció y resaltó la trayectoria del exvicepresidente, señalando que su vida pública estuvo marcada por el fortalecimiento institucional y el desarrollo de proyectos de infraestructura en el país.