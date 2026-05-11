Álvaro Uribe sobre Vargas Lleras: “Las diferencias eran pequeñas, frente a mi admiración por él”

En medio de un ambiente de duelo político por la muerte de Germán Vargas Lleras, el expresidente Álvaro Uribe Vélez aseguró que, pese a las diferencias que sostuvieron durante varios momentos de la vida pública nacional, siempre mantuvo una profunda admiración por el exvicepresidente y líder de Cambio Radical.

Durante una entrevista concedida a Néstor Morales en Mañanas Blu, Uribe afirmó que las discrepancias políticas que tuvo con Vargas Lleras “eran pequeñas” frente al respeto que sentía por su trayectoria y liderazgo.

“Cualquier diferencia política en coyunturas conmigo es pequeña frente a mi admiración. Hace mucha falta el doctor Vargas Lleras”, expresó el exmandatario en la entrevista, en la que confirmó su asistencia al homenaje realizado en Bogotá. Uribe calificó a Vargas Lleras como “un líder de esos que nacen muy pocas veces” y destacó su “combatividad democrática sobresaliente”, señalando que el país pierde una figura política clave en un momento complejo para Colombia.

Uribe minimizó las disputas políticas con Vargas Lleras

Aunque históricamente ambos dirigentes tuvieron desacuerdos públicos, especialmente relacionados con el proceso de paz de La Habana y el debate sobre una segunda reelección presidencial, Uribe insistió en que nunca existió una ruptura personal profunda.

“No muy intensas, no muy intensas. Diferencias sí, pero peleas no”, sostuvo el exjefe de Estado al ser consultado sobre los altibajos de su relación con Vargas Lleras. El líder del Centro Democrático recordó que años después de las discusiones políticas, Vargas Lleras visitó su residencia y ambos sostuvieron una conversación cordial.



Él sabía de mi aprecio. La verdad es que esas diferencias son pequeñas frente a mi admiración por él reiteró Uribe.

Además, recordó que coincidieron en temas fundamentales como la política de seguridad democrática durante su gobierno, y destacó el carácter fuerte y frontal del exvicepresidente. “Era un hombre extraordinario, un político superior, un gran patriota”, afirmó.

Germán Vargas Lleras Foto: Blu Radio

La sombra del acuerdo de La Habana y la reelección

Uno de los principales puntos de distanciamiento entre ambos dirigentes estuvo relacionado con el acuerdo de paz firmado con las Farc en La Habana. Aunque Uribe evitó profundizar en ese tema durante la entrevista, reconoció que allí hubo diferencias políticas importantes. “No sé qué grado de acuerdo tendría él con lo que pasó en La Habana, pero hoy lo que quiero es decir la importancia que tenía Germán Vargas para Colombia”, señaló.

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También volvió a referirse al debate sobre su segunda reelección presidencial, asunto que generó reparos por parte de Vargas Lleras en su momento. Sin embargo, Uribe aseguró que esa postura nunca deterioró de manera significativa la relación entre ambos.

“El doctor Vargas Lleras no me causó ninguna distancia con él”, explicó, al tiempo que reconoció que impulsar el plebiscito reeleccionista pudo haber sido uno de los errores de su carrera política.

Uribe evitó profundizar sobre Juan Manuel Santos

Durante la conversación, Néstor Morales le preguntó a Uribe sobre una declaración del expresidente Juan Manuel Santos, quien aseguró que antes de asumir la Presidencia en 2010 recibió mensajes en contra de un eventual nombramiento de Vargas Lleras como ministro de Defensa.

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Aunque Uribe no negó completamente el episodio, prefirió evitar una confrontación directa con Santos y desvió la conversación hacia el homenaje al exvicepresidente.

Hoy tengo el alma conectada primero con este episodio. A mí me tiene triste la muerte de Vargas Lleras ”, respondió.

Incluso marcó distancia con Santos al afirmar: “Una cosa piensa Germán Vargas y otra del otro señor que les acaba de hablar”.

Paloma Valencia y la coyuntura política

La entrevista también giró hacia el panorama político actual y el respaldo de María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, a la candidatura presidencial de Paloma Valencia.

Uribe calificó ese apoyo como “extraordinario” y aprovechó para destacar las cualidades de la senadora del Centro Democrático, a quien definió como una mujer “firme”, “transparente” y con “total rectitud”. Según el expresidente, Valencia ha logrado construir una “gran coalición nacional” que podría darle opciones reales de alcanzar la Presidencia.

Es una mujer con total rectitud, que no esconde apoyos y que puede convocar independientes y abstencionistas afirmó.

Uribe sostuvo además que la coalición liderada por Paloma Valencia busca defender valores democráticos, enfrentar la corrupción y evitar —según sus palabras— el deterioro institucional y económico del país.