Así funcionarían las redes de prostitución que reclutan universitarias en el país

A través de carteles anónimos, avisos en los baños, el popular voz a voz o invitaciones a lujosos viajes con todo pago, las redes de prostitución reclutan jóvenes universitarias en el país, según reveló la BBC .



De acuerdo con la investigación del citado medio, estas redes se aprovechan de las dificultades económicas de algunas estudiantes para mostrarse como una salida a la crisis y así persuadirlas de ingresar al mundo de la prostitución.

Las redes de prostitución, según el profesor universitario Samuel Ávila, incitan a las mujeres a trabajar como modelos webcam, damas de compañía y trabajadoras sexuales en un “negocio” que se ha ido expandiendo con fuerza por varias universidades de distintas ciudades colombianas.

"Una compañera, en una salida de campo, me dijo que si quería viajar con ella y unos amigos a Cartagena. Le dije que no los conocía y que me sentiría rara", así es como ‘Sofia’, de 25 años, narró a la BBC su ingresó a la prostitución.

“Acepté ir a Cartagena y cuando volví con un sobre con dinero me di cuenta de que ya estaba en este mundo”, agregó la joven.

‘Sofia’ sostuvo que sus constantes dificultades económicas fueron el principal motivo para aceptar las invitaciones y regalos y, finalmente, entrar a este mundo.

“Yo estaba casi a mitad de carrera y la verdad iba bien y mi promedio era bueno. No salía, no iba de fiesta, solo trabajaba y estudiaba, pero ya era difícil trabajar para costearme todo en la universidad. Mis papás me ayudaban, pero siempre salían más gastos”, manifestó.

Los afiches

