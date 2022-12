Así reaccionó el Congreso a la renuncia del ministro de Defensa

La renuncia del ministro de Defensa, Guillermo Botero, se da tan solo un día después del debate de moción de censura, en el que el senador Roy Barreras denunció que el funcionario ocultó que 8 de los 14 disidentes dados de baja en un bombardeo de las Fuerzas Militares, eran niños.

El presidente del Congreso, Lidio García, destacó que el ministro haya tomado la decisión de dar un paso al costado, ante la gravedad de lo denunciado en la plenaria de esa corporación.

"Qué bueno que haya renunciado el ministro de Defensa, me parece inconcebible que los colombianos nos hubiésemos enterado de una masacre con niños a través de un debate en el Senado de la República. Eso no tiene razón de ser. Eso es faltarle al país. Si la renuncia no se hubiera dado, el miércoles se hubiera hecho efectiva la moción de censura", dijo el presidente de la corporación.

La senadora del Centro Democrático María del Rosario Guerra ratificó su respaldo a Botero, quien, a su juicio, es una persona que mostró resultados durante su gestión.

"Me da tristeza que un hombre honesto, un hombre trabajador, que ha mostrado resultados para disminuir la inseguridad, que la luchado contra los cultivos ilícitos (...), y que, además, se ha ganado la confianza y el respeto de las fuerzas militares, un hombre honorable, haya tenido que renunciar porque una legítima acción de las Fuerzas Militares, para perseguir a un criminal como 'Cucho', hubo muerte de niños, reclutados por el criminal 'Cucho'. Al que debemos estar sancionado es a esa disidencia de las Farc por reclutar menores", expresó.

Para el senador del Partido de La U Armando Benedetti, pese a la renuncia de Botero, se debe continuar con el trámite de la moción.

"La moción de censura sigue adelante. Se va a votar el miércoles porque la Constitución dice que a pesar de que el señor renuncie, se va a votar y esa votación va a ser un duro golpe para el Gobierno", explicó Benedetti.

La votación de la moción de censura estaba prevista para el próximo miércoles 13 de noviembre.

Algunas colectividades como Cambio Radical, La U, los liberales y las bancadas alternativas iban a apoyar la moción de censura.