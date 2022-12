Así será el regreso de las clases presenciales en colegios y universidades de Bogotá

La secretaria de Educación de Bogotá, Edna Bonilla, habló con BLU Radio sobre el regreso de las clases presenciales en colegios y universidades de Bogotá.

La funcionaria explicó que se han preparado desde el Distrito durante cinco meses en los que se ha implementado la estrategia ‘GPS’, es decir, una reactivación Gradual, Progresiva y Segura.

“Es un modelo de reapertura que tiene cronogramas y dinámicas distintas en relación entre jardines y colegios privados, universidades y colegios oficiales”, indicó.

De acuerdo con Bonilla, cada institución debe cumplir con lineamientos de bioseguridad para adelantar las aperturas graduales.

“Ellos deben consultarle a los padres si quieren o no quieren que su hijo termine el proceso educativo de forma presencial o no presencial, la decisión es de cada familia, pero esa institución debe continuar garantizando el derecho a la educación de quienes no lo decidan así”, puntualizó.

Bonilla indicó además que los protocolos tienen que ser analizados por la Alcaldía y se informará en menos de cinco días hábiles si son aptos.

“Si los colegios cumplen, la próxima semana podríamos empezar a tener colegios presenciales", señaló.

“Cabe resaltar que en los colegios públicos los programas de alimentación se mantienen", puntualizó la funcionaria.

Escuche la entrevista completa aquí:

