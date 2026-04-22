Asocapitales alerta por amenazas a 11 alcaldes del país por parte de grupos criminales

Un informe de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales, Asocapitales, reporta amenazas, alertas de atentado y riesgos contra alcaldes y funcionarios entre el primero de enero de 2024 y el 21 de abril de 2026. El registro incluye al menos 11 alcaldes de ciudades capitales y más de ocho casos contra servidores públicos.

En Cúcuta, el alcalde Jorge Acevedo reportó amenazas en 2024 y 2025 atribuidas a la banda AK-47. En Florencia, Marlon Monsalve Ascanio registró intimidaciones en 2024 y 2026 relacionadas con presuntas disidencias. En Cartagena, Dumek Turbay Paz recibió una amenaza directa asociada a medidas de movilidad. En Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán enfrenta un presunto plan de atentado contra él y su familia. En Quibdó, Rafael Bolaños Pino reportó amenazas contra su entorno cercano y su equipo de trabajo.

En Pasto, Nicolás Toro Muñoz tiene una amenaza confirmada y reportes sobre su esquema de protección. En Medellín, Federico Gutiérrez cuenta con una alerta de atentado en investigación. En Cali, Alejandro Eder denunció un plan atribuido a presuntas disidencias de las FARC. En Bogotá, Carlos Fernando Galán registra una alerta en verificación. En Santa Marta, Carlos Pinedo Cuello tiene antecedentes de riesgo. En Barranquilla, Alejandro Char Chaljub reportó un presunto plan contra él y su familia en 2026.

El informe identifica un patrón denominado extensión del riesgo hacia las familias. Este se presenta en Bucaramanga, Quibdó, Barranquilla, Cali y Florencia. También incluye al secretario de Movilidad de Cali. El objetivo es generar presión sobre los mandatarios y afectar las decisiones públicas, según el informe.



Las amenazas aparecen en escenarios de operativos contra estructuras criminales, control del espacio público, regulación de movilidad y acciones contra economías ilegales como extorsión y microtráfico.

Los responsables varían según la ciudad. En Barranquilla, se mencionan bandas criminales y reportes desde centros carcelarios. En Bucaramanga, estructuras urbanas vinculadas al microtráfico. En Quibdó, grupos con presencia local. En Cartagena, un ciudadano identificado. En Medellín, estructuras bajo investigación. En Bogotá, Pasto y Santa Marta, los casos siguen sin atribución definida.

También se registraron ocho casos contra funcionarios. En Bogotá, equipos del DADEP y comisarías de familia. En Santa Marta, funcionarios de la alcaldía. En Florencia, el personero y personal administrativo. En Medellín, el secretario de Seguridad Manuel Villa y concejales. En Arauca, el jefe de protección del alcalde fue víctima de homicidio en el año 2025. En Cali, el secretario de Movilidad Sergio Moncayo y agentes de tránsito.