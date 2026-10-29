En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
El Tarra
Choque de trenes España
Museo Nacional
Flávio Bolsonaro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Ataque con dron en El Tarra deja tres civiles heridos y enciende las alarmas en el Catatumbo

Ataque con dron en El Tarra deja tres civiles heridos y enciende las alarmas en el Catatumbo

El alto consejero de Paz de Norte de Santander, Fernando Niño, confirmó que entre las víctimas se encuentran un adulto mayor y dos jóvenes, mientras las autoridades hallaron una bandera del ELN cerca del lugar del atentado.

Dron.
Dron.
Alcaldía de Medellín
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 29 de oct, 2026

Un nuevo ataque perpetrado con un dron contra una vivienda en la zona rural del municipio de El Tarra dejó un saldo de tres personas heridas. Tras el ataque se realizó un consejo de seguridad extraordinario en Tibú para abordar el deterioro del orden público en la subregión del Catatumbo.

Síganos en Google Discover
Síganos en nuestro canal de WhatsApp

El hecho se registró a la altura del kilómetro 90 de la vía hacia El Tarra, donde la detonación del artefacto lanzado desde el aire impactó a la población civil.

Últimas noticias

Presidente De La Espriella en el Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz de Barranquilla.
Nación

De La Espriella delega en ministros algunas funciones administrativas de la Presidencia

Yumbo reafirma prohibición de cabalgatas tras decreto vigente desde 2016
Nación

Cabalgatas en Colombia tendrían nuevas reglas para proteger a los caballos y garantizar la seguridad

Publicidad

Reporte de las víctimas y rechazo institucional

En diálogo con Blu radio, el alto consejero de Paz de Norte de Santander, Fernando Niño, entregó el balance sobre la condición de los afectados y confirmó la presencia de simbología de grupos armados ilegales en el sector:

"Recibimos información de que el kilómetro 90 vía a El Tarra se produce un ataque con un dron, dejando tres personas heridas, un adulto mayor, dos jóvenes. Se estaba valorando en este momento sus heridas para ser trasladados, si es necesario, a un centro asistencial. A pocos kilómetros de este explosivo se ha encontrado una bandera del Ejército de Liberación Nacional".

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

De igual forma, el funcionario expresó el rechazo de la administración departamental ante la continuidad de las acciones armadas que ponen en riesgo a los habitantes de la zona:

Publicidad

"Seguimos rechazando estos actos de guerra 22 meses después de que se iniciara esta confrontación armada entre dos estructuras que siguen atacando a la población civil en el Catatumbo".

Despliegue militar e intervención de explosivos

Publicidad

Tras el atentado, unidades de la Fuerza de Tarea Vulcano del Ejército Nacional se desplegaron en el punto para asegurar la zona e intervenir el material bélico detectado. Los efectivos militares avanzaron en los procedimientos técnicos para la desactivación o detonación controlada de los artefactos explosivos remanentes en el perímetro.

Escuche la entrevista:

Publicidad

Relacionados

Noticias de hoy

Publicidad

Publicidad

Publicidad