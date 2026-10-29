Ataque con dron en El Tarra deja tres civiles heridos y enciende las alarmas en el Catatumbo

Un nuevo ataque perpetrado con un dron contra una vivienda en la zona rural del municipio de El Tarra dejó un saldo de tres personas heridas. Tras el ataque se realizó un consejo de seguridad extraordinario en Tibú para abordar el deterioro del orden público en la subregión del Catatumbo.

El hecho se registró a la altura del kilómetro 90 de la vía hacia El Tarra, donde la detonación del artefacto lanzado desde el aire impactó a la población civil.

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Reporte de las víctimas y rechazo institucional

En diálogo con Blu radio, el alto consejero de Paz de Norte de Santander, Fernando Niño, entregó el balance sobre la condición de los afectados y confirmó la presencia de simbología de grupos armados ilegales en el sector:



"Recibimos información de que el kilómetro 90 vía a El Tarra se produce un ataque con un dron, dejando tres personas heridas, un adulto mayor, dos jóvenes. Se estaba valorando en este momento sus heridas para ser trasladados, si es necesario, a un centro asistencial. A pocos kilómetros de este explosivo se ha encontrado una bandera del Ejército de Liberación Nacional".

De igual forma, el funcionario expresó el rechazo de la administración departamental ante la continuidad de las acciones armadas que ponen en riesgo a los habitantes de la zona:

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"Seguimos rechazando estos actos de guerra 22 meses después de que se iniciara esta confrontación armada entre dos estructuras que siguen atacando a la población civil en el Catatumbo".

Despliegue militar e intervención de explosivos

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Tras el atentado, unidades de la Fuerza de Tarea Vulcano del Ejército Nacional se desplegaron en el punto para asegurar la zona e intervenir el material bélico detectado. Los efectivos militares avanzaron en los procedimientos técnicos para la desactivación o detonación controlada de los artefactos explosivos remanentes en el perímetro.

Escuche la entrevista: