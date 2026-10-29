Cabalgatas en Colombia tendrían nuevas reglas para proteger a los caballos y garantizar la seguridad

Las cabalgatas en Colombia podrían tener nuevas reglas para su organización y realización. Un proyecto de ley fue radicado con el propósito de proteger a los caballos, brindar mayor seguridad a quienes participan en estos eventos y promover la sana convivencia con las comunidades. La iniciativa busca conservar esta tradición cultural y su importancia económica, pero dejando claras las condiciones bajo las cuales deben realizarse.

La propuesta plantea establecer reglas que se apliquen en todo el territorio nacional y que permitan organizar mejor las cabalgatas, teniendo en cuenta tanto el cuidado de los animales como la seguridad de los participantes y el orden público.

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Entre los principales puntos está la definición de diferentes modalidades de cabalgatas y de los requisitos que deberán cumplir quienes las organicen. También se proponen controles veterinarios, puntos de hidratación y descanso para los caballos, además de mecanismos para identificarlos y llevar un registro de los equinos y de sus jinetes o amazonas.

La iniciativa también contempla establecer condiciones para los recorridos y la duración de estos eventos, así como fortalecer la atención veterinaria y los puntos de control. La idea es que las cabalgatas cuenten con una mejor organización y que durante su desarrollo existan medidas para prevenir situaciones que pongan en riesgo a los animales o a las personas.



Caballo Foto: AFP, referencia

Otro de los aspectos importantes es el trabajo conjunto entre las administraciones municipales y distritales, la Policía Nacional y las demás entidades encargadas de acompañar y vigilar estas actividades. Para ello, el proyecto propone reforzar las acciones de prevención, vigilancia y control, además de conformar puestos de mando unificado en las zonas donde se realicen las cabalgatas.

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Desde la Federación Nacional Colombiana de Asociaciones Equinas (Fedequinas) consideran que esta iniciativa abre una discusión importante sobre el futuro de las cabalgatas en el país. Su presidente ejecutivo, Héctor José Vergara, señaló que es necesario contar con reglas claras que permitan conservar las tradiciones equinas, pero también garantizar el respeto por los animales y la seguridad de quienes participan.

Vergara también destacó que las cabalgatas generan movimiento económico para diferentes sectores, entre ellos el turismo, el transporte, el comercio, los servicios veterinarios y la hotelería. Además, benefician a las personas que trabajan en el cuidado y manejo de los caballos.

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Por eso, desde Fedequinas insisten en que la regulación debe ayudar a mantener esta actividad, sin dejar de lado la responsabilidad de proteger a los equinos, cuidar a los participantes y garantizar que las cabalgatas se desarrollen de manera organizada.

Por ahora, el proyecto de ley fue radicado y deberá avanzar en su trámite legislativo. Su propósito es establecer reglas nacionales que permitan mantener viva esta tradición colombiana, con mejores condiciones de seguridad, organización y bienestar animal.