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Investigan aparición de bandera alusiva al ELN en puente vehicular del sur de Bogotá

El elemento fue instalado sobre la estructura de la avenida Ciudad de Cali con avenida Guayacanes, en Kennedy. La Policía Metropolitana adelantó la verificación del caso y su retiro.

Bandera del ELN en el sur de Bogotá
Bandera del ELN en el sur de Bogotá.
Foto: Suministrada
Por: Felipe García
|
Actualizado: 6 de ago, 2026

Las autoridades investigan la instalación de una bandera con las siglas ELN en un puente vehicular ubicado sobre la avenida Ciudad de Cali con avenida Guayacanes, en la localidad de Kennedy, en el sur occidente de Bogotá.

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En la imagen se observa una tela de gran tamaño, de colores rojo y negro, con las letras ELN en color blanco, colgada del costado del puente vehicular y orientada hacia la calzada principal, lo que la hacía plenamente visible para cientos de personas que transitaban por la zona.

Bandera del ELN en el sur de Bogotá

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, unidades de la Policía Metropolitana de Bogotá fueron desplegadas al lugar para verificar la situación, retirar la bandera e iniciar las investigaciones que permitan establecer quiénes la instalaron y si el hecho corresponde a una acción propagandística de un grupo armado ilegal o a un acto realizado por terceros para generar intimidación o alterar el orden público.

Las autoridades adelantan la recolección de registros de cámaras de seguridad del sector y demás elementos de prueba para identificar a los responsables de la instalación de la bandera, mientras mantienen presencia en la zona para garantizar la seguridad de la comunidad.

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