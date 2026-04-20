Ataque con drones en Nariño deja tres militares muertos en combates contra disidencias

En medio de operaciones militares en el departamento de Nariño, tropas del Ejército fueron atacadas con drones cargados con explosivos durante combates contra integrantes del grupo armado organizado residual Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, estructura Comandos de Frontera.

Los hechos se registraron en zona rural del municipio de Ipiales, donde unidades del Grupo de Caballería Mediano N.° 3 sostenían enfrentamientos con estos criminales. En el ataque murieron tres soldados profesionales identificados como Andrés Esteban Álvarez Sierra, Darwin Arnoldo Gómez Gutiérrez y Brayan Steven Galindo Amado.

Además, dos uniformados resultaron heridos y recibieron atención inicial en el terreno antes de ser evacuados hacia un centro médico en Pasto.

El Ejército rechazó de manera contundente el uso de drones con explosivos, señalando que este tipo de acciones no solo afecta a la Fuerza Pública, sino que también pone en riesgo a la población civil y constituye una violación a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario.

