En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Accidente de avión Hércules
Santiago Castrillón
Air Canada
Guerra en Irán

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Atraco dejó gravemente herido a un menor en Soacha: aún tiene el arma incrustada en su cara

Atraco dejó gravemente herido a un menor en Soacha: aún tiene el arma incrustada en su cara

El incidente se registró cuando el adolescente regresaba a su hogar después de compartir con unos amigos en un centro comercial local. Según el relato de los familiares, los agresores serían también jóvenes, de entre 14 y 15 años, quienes lo abordaron para quitarle su gorra y su teléfono celular.

Publicidad

Publicidad

Publicidad