Atraco dejó gravemente herido a un menor en Soacha: aún tiene el arma incrustada en su cara

La inseguridad en el municipio de Soacha alcanzó niveles alarmantes tras un violento ataque ocurrido en las últimas horas, donde un menor de apenas 14 años resultó gravemente herido durante un atraco.

El joven se encuentra actualmente en el Hospital Cardiovascular, bajo un estado de coma inducido, intubado e inconsciente, luego de que delincuentes lo atacaran con un arma blanca por resistirse al robo de sus pertenencias.



Un robo por una gorra que terminó en tragedia en Soacha

El incidente se registró cuando el adolescente regresaba a su hogar después de compartir con unos amigos en un centro comercial local. Según el relato de los familiares, los agresores serían también jóvenes, de entre 14 y 15 años, quienes lo abordaron para quitarle su gorra y su teléfono celular.

Ante la negativa del menor de entregar sus objetos personales, los criminales reaccionaron de forma brutal. El padre de la víctima, en medio de la angustia, relató a los micrófonos del Ojo de la Noche de Blu Radio: "Estaba con los amiguitos en el centro comercial y ya venían para acá para la casa... le quitaron la gorra por esas gorras de ahora ahí. Él no se la quitó y le fue a quitar el celular y él no se quiso dejar y le mandó una puñalada".

El impacto fue tan certero y violento que la hoja del cuchillo quedó alojada en el rostro del menor, específicamente entre el ojo derecho y la nariz.



Crisis en el sistema de salud: falta de especialistas y demoras de la EPS

A la gravedad de la herida se suma una angustiante espera por atención médica especializada. El menor lleva más de seis horas en el centro asistencial de Soacha sin que se haya podido realizar el procedimiento para extraer el arma de su cara, debido a la ausencia de especialistas de turno



La familia denuncia negligencia y trabas administrativas por parte de su entidad prestadora de salud, Servir Salud, que pertenece a un régimen especial: "Acá no hay especialistas, no hay nada... toca esperar que ellos respondan el correo. Imagínese un correo con un menor de edad y acá no dejan entrar a un familiar ahí", expresó indignado el padre del joven.

Ante la dificultad para respirar por sus propios medios, el personal médico tuvo que proceder con la intubación para intentar estabilizarlo mientras llega una ambulancia que permita su traslado urgente a un hospital de mayor complejidad en Bogotá.



Se sospecha que los atacantes son menores de edad que residen en la misma zona

La comunidad y los familiares del joven herido suplican a las autoridades celeridad, tanto en la captura de los culpables como en la gestión del traslado médico vital para salvar la vida del adolescente. Por el momento, la investigación continúa y los responsables de este atroz hecho permanecen en libertad.

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