Autoridades identificaron pandillas que se enfrentaron en balacera en Cali

martes y que dejó como saldo dos personas muertas y seis heridas en el barrio Siloé, suroccidente de Cali.

“Es lamentable lo que ocurrió anoche, tenemos que entrar a investigar qué fue lo que pasó, Siloé es un sector que está presentando una dinámica donde los combos cada vez son más pequeños”, manifestó Felipe Montoya, asesor de paz del municipio.

Las víctimas del hecho violento fueron identificadas como Alexander Méndez y María Ángela Ruiz, mientras que los heridos, todos de gravedad, fueron conducidos al hospital Universitario del Valle.

La Policía hace presencia en lugar para retomar el control de la zona que fue alterado esta madrugada por los delincuentes.

Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:

-Se reporta normalidad en la prestación de los servicios judiciales en el departamento de Antioquia.

-Al igual que en Medellín, en Armenia, Cali Villavicencio y Barranquilla se reporta completa normalidad en la prestación de los servicios judiciales pese al anuncio de Asonal de insistir en el cese de actividades a partir de este martes.

-Este martes se vence el plazo que tiene el juzgado de Bogotá que está estudiando la tutela que interpuso el sindicato de trabajadores de la Contraloría para que el organismo tenga un plazo máximo de seis meses para funcionar en la sede del Salitre, y así evitar traumatismos en su funcionamiento.

-Durante los homenajes a los tres policías caídos durante los ataques terroristas de la última semana en París, el presidente francés Francois Hollande, aseguró que ellos fallecieron para que el país pudiera seguir siendo libre y los ha calificado como mártires de los nuevos radicalismos religiosos.

-El papa Francisco tuvo que cancelar el encuentro que tenía previsto con los obispos y seminaristas en el arzobispado de Colombo, en Sri Lanka, luego de que su recorrido en el papamovil por las calles de la ciudad se extendiera por más de una hora y media, debido a la gran cantidad de personas que salieron a recibirlo.

-Hay molestia entre las directivas del Manchester United en Inglaterra por la no asistencia del delantero colombiano Radamel Falcao García este fin de semana al Old Trafford para acompañar al equipo en el partido contra el Southhampton. El colombiano no asistió al estadio porque no estuvo dentro de la convocatoria del técnico Van Gaal.

-Los agentes de Policía de Riohacha, vinculados al caso del senador Laureano Acuña, en el que se negó a practicarse la prueba de alcoholemia, rendirán este martes su informe oficial ante el despacho de la Secretaría de Tránsito Municipal.

-En alerta roja comienza la semana el departamento del Tolima ante la alta probabilidad de que se presenten incendios forestales.