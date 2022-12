Autoridades negaron ingreso al país de 4 aeronaves por no cumplir planes de vuelo

El coronel Fredy Bonilla, director de servicios a la navegación aérea de la Aerocivil, confirmó a Blu Radio, que en las últimas horas las autoridades aéreas negaron el ingreso al país de cuatro aeronaves que no cumplían con el plan de vuelo registrado.



Según Bonilla, se trataban de dos aeronaves que intentaron ingresar al espacio aéreo colombiano y de dos aviones que buscaban aterrizar en aeropuertos internacionales.



“Son aviones o aeronaves de dos empresas, una de Centroamérica y otras aeronaves privadas que estaban solicitando el ingreso al espacio aéreo”, dijo Bonilla.



El primer caso se negó el ingreso porque “no cumplía con la aprobación dada por nosotros y en la que indicaba que la ruta partía de un aeropuerto, pero salía de otro, lo cual no lo podemos permitir”, agregó el funcionario.



Bonilla dijo que en el segundo caso “el nivel de vuelo no era el adecuado” y que en “los otros dos casos la información completa de la tripulación y las certificaciones no fueron allegadas a las autoridades colombianas”.



Por otro lado, se refirió al dictamen preliminar de la Aerocivil sobre las causas que provocaron la tragedia de Chapecoense y aseguró que el accidente fue producto de fallas humanas.



Dijo que el plan de vuelo no se cumplió, ya que tenían que hacer una escala en Cobija, frontera entre Bolivia y Brasil, para reabastecer combustible, hecho que piloto y copiloto decidieron pasar por alto para viajar directo a Rionegro.



Bonilla aseguró que no tuvieron en cuenta que había viento en contra, lo que incrementó el consumo de combustible y provocó el accidente.