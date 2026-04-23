Avanzan 37 candidatos en proceso para elegir Contralor General; hay nombres conocidos

El proceso para elegir al Contralor General de la Nación avanzó esta semana con los resultados de la prueba de conocimiento.

Los resultados de la prueba de conocimiento para elegir contralor general dejaron a Carlos Mario Zuluaga en el primer lugar con 98 puntos. Fue vicecontralor y ejerció como contralor encargado, antes de renunciar en febrero para aspirar al cargo.

En segundo puesto se ubicó Julián Mauricio Ruiz con 95 puntos, excontralor distrital de Bogotá. El tercer lugar fue para Karol González Mora con 94 puntos, quien ha trabajado en el sector público y privado incluida la Contraloría General y había participado en un proceso anterior para elegir contralor general, en 2022, cuando también quedó en la lista de elegibles.

El cuarto puesto es para Elisina Ortega Consuegra, con 93 puntos. Ortega Consuegra es abogada con especializaciones en contratación estatal y derecho administrativo. Lleva vinculada a la Contraloría General desde 1996, con interrupciones breves en la Personería de Bogotá y en la Empresa de Loterías del Atlántico. Desde 2008 trabaja de manera continua en la entidad, en el área de participación ciudadana.



Andrés Castro Franco cierra el grupo de los cinco primeros con 90 puntos. Castro Franco es abogado, ha sido magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, contralor delegado en la Contraloría General y contralor de Bogotá.

El proceso continúa con la valoración de hojas de vida. La elección del nuevo Contralor General está prevista para el 12 de agosto de 2026, cuando el Congreso de la República, en sesión conjunta de Senado y Cámara, definirá quién asumirá ese cargo durante los próximos cuatro años.