Contraloría de Antioquia investiga 12 contratos del AMVA por $110.000 millones y vincula 5 personas

Luego de que la Contraloría General de Antioquia anunciara que se reabrieron varios procesos en contra del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, mismos que habían sido archivados por falta de pruebas, se conocen nuevos detalles de las actuaciones que buscan determinar si existieron la presuntas irregularidades.

La información que se ha podido conocer es que son 12 contratos que son objeto de observación por parte de la Contraloría y en los que hay hechos relacionados con el Sistema de Bicicletas Públicas -Encicla-, Parque de las Aguas o el Parque de Artes y Oficios en el municipio de Bello.

Sin embargo, uno de los casos más polémicos es el de los Bomberos de Itagüí en donde avanzan las audiencias por supuestas irregularidades en contratos que suman cerca de 18.000 millones de pesos y en donde están vinculados formalmente, entre otros, María Rúa, exfuncionaria del AMVA; Misael Cadavid, excomandante de los Bomberos de Itagüí; Elkin González, extesorero de los Bomberos de Itagüí; y Juan David Palacio, exdirector del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

El caso de los Bomberos de Itagüí es el más avanzado y que hay dos personas más vinculadas al proceso que tiene dos principios de oportunidad avalados y que, en este momento, siguen estudiando otras tres oportunidades de colaborar con la justicia.



Juan Carlos Herrera, contralor de Antioquia, entregó un parte sobre cómo van las actuaciones en los presuntos casos de corrupción dentro del Área Metropolitana del Valle de Aburrá entre 2020 y 2023.

"La Contraloría General de Antioquia ha tomado la decisión de aperturar dos procesos de indagación preliminar. Una, un proceso de apertura formal de investigación y una denuncia formal sobre un total de doce contratos. En este momento se ha ordenado la vinculación de cinco personas a un proceso formal de investigación", dijo.

Hay que recordar que todos los procesos pudieron retomar su curso luego de que el Área Metropolitana del Valle de Aburrá presentará pruebas entregadas por la Fiscalía General de la Nación, fueron aprobadas en las diferentes audiencias y en donde se demuestran las presuntas irregularidades durante la dirección de Juan David Palacio y la alcaldía de Daniel Quintero.

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La directora del AMVA, Paula Andrea Palacio, afirmó en Blu Radio que como víctimas en cada uno de los procesos contra la anterior administración, se han llevado a cabo audiencias y actualizaciones para que sean investigados.

"Hemos allegado a la Contraloría General las actualizaciones de las evidencias aportadas tanto por la fiscalía como por los jueces en los procesos, para que, de acuerdo a las competencias, ellos puedan actuar y derivar las acciones que sean correspondientes de conformidad con la apertura de los procesos que ellos consideren", señaló.

Por ahora se espera que el siguiente paso en estos casos de presunta corrupción sea que en las próximas horas se defina si Juan David Palacio debe estar en un centro penitenciario mientras sigue el proceso que busca determinar responsabilidades específicas en las irregularidades por cerca de 18.000 millones de pesos.