Avianca alerta sobre estafas con falsos cobros por combustible en tiquetes aéreos

Avianca lanzó una alerta a sus clientes y a la opinión pública tras detectar una modalidad de fraude en la que terceros ajenos a la compañía están contactando viajeros para exigir pagos adicionales bajo el supuesto concepto de “sobrecostos por combustible” en tiquetes ya comprados.

La aerolínea reiteró que no realiza cobros adicionales después de emitir un boleto, excepto cuando el pasajero solicita cambios voluntarios en su itinerario y estos generan diferencias tarifarias o cargos asociados a servicios adicionales.

“Cualquier comunicación o requerimiento de pago bajo la premisa de costos adicionales por combustible constituye una estafa”, advirtió la compañía.

Ante esta situación, Avianca aseguró que ya recopila información para iniciar acciones legales contra los responsables de estos engaños, especialmente en una temporada de alta demanda por las vacaciones de mitad de año y eventos deportivos internacionales.



Felipe Gómez, vicepresidente de Asuntos Públicos y Sostenibilidad de Avianca, pidió a los usuarios extremar precauciones al momento de comprar tiquetes.

“Solo compre sus tiquetes aéreos en páginas oficiales o en cualquier agencia de viajes que todos conocemos. Desconfíe de promociones demasiado buenas. Si ven precios demasiado bajos, generalmente detrás de eso hay un fraude. Revise la dirección, la URL de los links en los que usted oprime. Así es como muchas veces los criminales engañan a la gente en donde ponen una página que parece real, pero cuando uno revisa la dirección o la URL es simplemente falsa. Y, siempre, evite compartir sus datos personales con personas directamente”, señaló Gómez.

La compañía también recordó que nunca solicita transferencias a cuentas bancarias de personas naturales para validar, mantener o modificar reservas, e insistió en que los pasajeros eviten compartir información personal o financiera por canales no verificados.

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Finalmente, Avianca invitó a los viajeros a reportar cualquier actividad sospechosa a través de sus canales oficiales y ante las autoridades competentes.