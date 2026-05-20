Avianca alerta por estafas en compra de tiquetes aéreos: así puede evitar caer en la trampa

La aerolínea Avianca lanzó una alerta urgente a sus viajeros y a la ciudadanía por el aumento de estafas relacionadas con la compra de tiquetes aéreos a través de intermediarios informales y plataformas no autorizadas. La compañía advirtió que quienes adquieren vuelos mediante estas modalidades fraudulentas corren el riesgo de perder el dinero y quedarse sin poder viajar.

Según explicó la empresa, en los últimos meses se han detectado diferentes mecanismos de engaño en los que supuestos asesores ofrecen tarifas muy económicas a través de redes sociales, cadenas de mensajería y contactos personales. En algunos casos, incluso les piden a los usuarios comprar trayectos innecesarios con la promesa de cancelarlos posteriormente para obtener beneficios económicos, algo que la aerolínea calificó como una práctica sospechosa y riesgosa.

Frente a esta situación, Avianca insistió en que la manera más segura de adquirir tiquetes es hacerlo exclusivamente por medio de sus canales oficiales, como su página web, la aplicación móvil o agencias de viajes reconocidas y debidamente autorizadas. Además, recomendó verificar siempre que la dirección del navegador corresponda realmente al sitio oficial de la compañía antes de realizar cualquier pago.

La aerolínea también pidió desconfiar de ofertas “demasiado buenas para ser verdad”, especialmente cuando los precios son extremadamente bajos o cuando la negociación se realiza únicamente por WhatsApp o perfiles personales en redes sociales. Otro punto de alerta son las solicitudes de transferencias bancarias a cuentas de personas naturales o supuestos “asesores independientes”, una práctica que, según Avianca, suele estar relacionada con fraudes.



Entre las recomendaciones entregadas por la empresa también se encuentra utilizar únicamente puntos de contacto verificados para resolver dudas sobre promociones o reservas. La compañía recordó que los usuarios pueden acudir al asistente virtual Vianca en WhatsApp, al Contact Center y a las cuentas oficiales verificadas con sello azul en redes sociales para confirmar cualquier información.

Finalmente, Avianca hizo un llamado a proteger la información confidencial y evitar compartir datos de tarjetas de crédito, claves o códigos de seguridad a través de llamadas, correos sospechosos o enlaces desconocidos. La empresa reiteró que nunca solicita contraseñas ni códigos de verificación por esos medios y aseguró que seguirá trabajando junto a las autoridades para combatir estas estafas y garantizar mayor seguridad a sus pasajeros.