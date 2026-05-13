Avianca demandará a pasajero que acosó a una mujer en vuelo Bogotá-Madrid

Avianca anunció acciones penales y civiles contra un pasajero que estaba en aparente estado de embriaguez y acosó sexualmente a una mujer, además de realizar actos obscenos dentro del avión en un vuelo Bogotá-Madrid, ocasionándole pérdidas por más de USD 40.000 a la aerolínea y alterando los planes de viaje de 276 pasajeros, pues la situación obligó al capitán a devolverse al aeropuerto El Dorado, por razones de seguridad operacional.

La aerolínea confirmó que ya inició denuncias penales y una demanda civil por daños y perjuicios contra el implicado, quien fue detenido por las autoridades a su llegada a Bogotá. Además, advirtió que este tipo de episodios son cada vez más frecuentes: solo en 2026 ya se han reportado 212 incidentes relacionados con pasajeros agresivos, mientras que durante 2025 se contabilizaron 572 casos.

Tras conocerse el caso, trabajadores y sindicatos del sector aeronáutico rechazaron de manera contundente lo sucedido y alertaron sobre el incremento de situaciones violentas dentro de los vuelos.

“El país no puede seguir aplazando una discusión que hoy afecta directamente la seguridad operacional, la integridad de las tripulaciones y la tranquilidad de los pasajeros. Cada vez son más frecuentes los casos de agresiones, amenazas, alteraciones del orden y comportamientos violentos o sexuales indebidos dentro de los vuelos”, afirmó Daniel Gallo, vocero del sector y presidente del Sindicato de Trabajadores Aéreos de Colombia (Sintratac).



Los trabajadores hicieron un llamado urgente al Congreso de la República para evitar que se hunda el proyecto de ley contra pasajeros agresivos, iniciativa que ya había sido aprobada en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, pero que no volvió a ser agendada para continuar su trámite legislativo.

Según los sindicatos, pilotos, auxiliares de vuelo y personal aeroportuario enfrentan diariamente escenarios de alta tensión, muchas veces relacionados con pasajeros bajo efectos del alcohol u otras sustancias. Por ello, consideran fundamental avanzar en una legislación que permita endurecer sanciones y establecer mecanismos más estrictos frente a conductas que pongan en riesgo la seguridad aérea.

Avianca también respaldó ese llamado y reiteró la necesidad de avanzar en el Proyecto de Ley 153 de 2024, que contempla medidas para fortalecer la protección del personal aeronáutico y de los viajeros frente a este tipo de comportamientos.