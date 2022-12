Banda que tocaba en El Bataclan revela escalofriantes detalles de ataque

El portal Vice publicó la entrevista completa donde la agrupación estadounidense Eagles Of Death Metal cuenta detalladamente lo que pasó en Bataclan, en París, durante el ataque terrorista.



"Varias personas se escondieron en nuestro camerino, pero los asesinos pudieron entrar y mataron a cada uno de ellos, salvo a un niño que se había escondido debajo de mi chaqueta de cuero", cuenta uno de los miembros de la agrupación, dice Jesse Hughes. (Lea también: Cerebro de atentados en París fue abatido en redada de la policía en Saint Denis )



"Una de las razones por las que tantas personas murieron es porque hubo mucha gente que no quiso abandonar a sus amigos. Muchas personas se pusieron delante de otras (para protegerlas)", agrega.



Finalmente dijeron que desean ser la primera en tocar en la sala de conciertos Bataclan de París, cuando reabra, e invitaron a los artistas a hacer un cover de la canción I Love yuo all the time, cuyas ganancias serán donadas a las víctimas de los ataques