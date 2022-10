Bebé murió ahogado tras caer al lago de una finca en Pitalito, Huila

Un bebé de 22 meses falleció ahogada luego de caer al lago de una finca ubicada en zona rural de Pitalito, Huila. Las autoridades investigan si la tragedia se produjo por descuido de los padres.

El lamentable hecho ocurrió cuando los parientes dejaron solo al pequeño, quien al salir de su vivienda cayó de forma accidental al cuerpo de agua.

“Lo que manifiestan los padres es que ellos trabajan en una finca ganadera, ellos salieron a buscar un ternero que no encontraron y que desafortunadamente volvieron después de 15 o 20 minutos, pero cuando llegaron a la residencia no vieron al niño donde normalmente lo dejaban, hacen el recorrido y encuentran el niño en el lago donde lo sacan, pero ya no tenía signos vitales”, señaló el coronel Juan Carlos Restrepo, comandante de la Policía del Huila.

Aunque el niño fue trasladado hasta el hospital departamental San Antonio de Pitalito, los médicos que lo atendieron indicaron que llegó sin signos vitales.

El hecho está siendo investigado por la Policía a fin de esclarecer las causas y la responsabilidad de los padres del menor.