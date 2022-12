Beyoncé, gran favorita de los Video Music Awards 2014

de la noche, aunque en su pugna por el galardón al "mejor vídeo" competirá con dos rivales muy fuertes, Pharrell Williams y Miley Cyrus.

La que según la revista Forbes es la celebridad más poderosa del mundo luchará en esa categoría junto a su marido Jay-Z con "Drunk in love", uno de los diecisiete videoclips incluidos en su exitoso quinto álbum de estudio, "Beyoncé" (2013).

Enfrente tendrá dos grandes fenómenos globales: "Happy", de Pharrell Williams, y "Wrecking ball", de Miley Cyrus, la producción que ostenta actualmente el récord del mayor número de reproducciones en un solo día, casi 20 millones. La categoría se completa con "Chandelier", de Sia, y con "Fancy", de Iggy Azalea junto a Charli XCX.

Esta rapera australiana es otra de las grandes aspirantes de la noche pues, como Eminem, cuenta con siete nominaciones, entre las que se incluyen la de "gran promesa" y dos menciones en la categoría de "mejor vídeo pop" por su colaboración con Ariana Grande en "Problem", actual número mundial en venta de sencillos, y por el citado "Fancy".

"Happy" de Williams y "Talk dirty" de Jason Derulo pujarán también por ese premio, mientras que el del "mejor vídeo rock" se decidirá entre "Demons", de Imagine Dragons; "Do I Wanna Know", de Arctic Monkeys; "Fever", de The Black Keys; "Royals", de Lorde y "Until It's Gone", de Linkin Park.

Entre las categorías restantes cabe destacar la "mejor coreografía", en la que volverán a verse las caras Beyoncé, por "Partition", y Sia, con "Chandelier". Junto a ellas estarán Usher, con "Good Kisser"; "Talk dirty" de Jason Derulo; Kiesza y "Hideaway" y, en un viaje en el tiempo, Michael Jackson y Justin Timberlake por "Love Never Felt So Good", del disco póstumo del "rey del pop".

La ceremonia tendrá lugar el 24 de agosto en el Forum de Inglewood (California) y acogerá, como suele ser habitual, destacadas actuaciones, entre las que ya se han confirmado las de Usher, Ariana Grande y 5 Seconds of Summer. EFE