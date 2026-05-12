Bloque ‘Jacobo Arenas’ entrena a menores como ‘droneros’ para ataques con explosivos

Un video conocido por las autoridades encendió las alarmas sobre el creciente nivel tecnológico alcanzado por las disidencias de las Farc en el Cauca. Las imágenes muestran, por primera vez, un dron letalizado del tipo DJI Matrice 400, considerado uno de los equipos de alta gama más avanzados en operaciones aéreas no tripuladas, adaptado para transportar y lanzar artefactos explosivos elaborados artesanalmente por estructuras criminales.

Según información de inteligencia militar, el sistema tendría un valor cercano a los 19 mil dólares, incluyendo sensores, periféricos y accesorios especializados, lo que evidencia el incremento en las capacidades tácticas y tecnológicas de las estructuras armadas ilegales que operan en esta región del país.

En el video se observa a un menor de edad, presuntamente reclutado por el bloque ‘Jacobo Arenas’, estructura al servicio de alias ‘Iván Mordisco’, mientras manipula el dron y revisa el sistema de carga explosiva. El joven aparece instalando piezas y verificando un objeto acondicionado para ser transportado por la aeronave y posteriormente lanzado contra objetivos en tierra, entre ellos unidades de la Fuerza Pública o incluso población civil.

De acuerdo con las autoridades, los explosivos utilizados en este tipo de ataques son fabricados por los mismos grupos armados ilegales, algunos de ellos mediante piezas elaboradas con impresoras 3D para adaptar mecanismos de liberación y estabilización de las cargas.



Información de inteligencia señala que los equipos son comprados a través de plataformas de comercio electrónico y también mediante redes de apoyo que facilitan su adquisición en establecimientos físicos dentro y fuera del país, lo que evidencia la facilidad que tienen estas estructuras para comprarlos.

Aunque en años anteriores las disidencias recurrían a extranjeros para capacitar a sus integrantes en el manejo de drones y acondicionamiento de explosivos, actualmente ya cuentan con hombres entrenados específicamente para estas labores, conocidos dentro de las estructuras criminales como “droneros”.

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Fuentes militares aseguran que, en diferentes operaciones desarrolladas en el Cauca, Nariño y otras zonas del suroccidente del país, han sido encontrados drones de múltiples tamaños, capacidades y marcas, muchos de ellos modificados para tareas de vigilancia, inteligencia y ataques con explosivos.

Para las autoridades, este fenómeno demuestra cómo las estructuras ilegales han venido modernizando sus métodos de ataque, incorporando tecnología comercial de alta capacidad para fortalecer acciones terroristas y ampliar su alcance operacional en regiones donde mantienen confrontaciones armadas con la Fuerza Pública.