BLU Radio revela el primer interrogatorio del ‘Porcino’ por cartel de la hemofilia

En un interrogatorio ante la Corte Suprema de Justicia el abogado recién llegado a Colombia Leonardo Pinilla, conocido como ‘Porcino’, reveló detalles de cómo se repartían coimas en Córdoba para que la Gobernación hiciera pagos a IPS por supuestos pacientes con hemofilia.

Pinilla asegura que uno de esos sobornos fue de 300 millones de pesos para el exsenador Bernardo ‘El Ñoño’ Elías y para el actual gobernador, Edwin Besaile, quien ha negado sus vínculos con el denominado cartel de la hemofilia.

Publicidad

Lea también: ‘ El porcino’, clave en ‘cartel de la toga’, teme por su vida y pide prisión especial

Según ‘Porcino’, conoció esta información porque Guillermo Pérez, quien era su cliente y quien ya fue judicializado por el cartel, le dijo que para que la Gobernación de Córdoba le hiciera un pago a su IPS San José de la Sabana por 1.525 millones de pesos por atender a 14 pacientes de hemofilia, le tuvo que pagar una supuesta coima de 300 millones de pesos al exsenador Bernardo ‘Ñoño’ Elías y al gobernador actual del departamento, Edwin Besaile.

Publicidad

Publicidad

“Guillermo me dice que para que le pagaran eso le tocó pagar el 20%, le tocó entregar 150 millones de pesos al gobernador y 150 a Bernardo Elías, ‘Ñoño’ Elías. Quien es el secretario de Salud para ese momento se llama José Jaime Pareja del grupo político de Bernardo Elías, esa secretaria se la dividían una parte para el gobernador, una parte para de quien era la secretaria”, dijo Pinilla en la diligencia.

Le preguntan entonces que especifique si esos dineros se los dieron al exgobernador Alejandro Lyons o al actual, Edwin Besaile, y Pinilla dice que fue a la nueva administración.

Publicidad

“Lo que me dice Guillermo es que le tocó dar los 300 millones de pesos a la nueva administración”, sostiene Pinilla.

Publicidad

Incluso, añade ‘Porcino’ que José Jaime Pareja (entonces secretario de Salud) le contó que no recibió un peso de ese pago “si no que ese pago se lo entregó al ‘Ñoño’ y a Edwin Besaile. Y que él le iba a decir a ellos que pagaran para que no lo involucraran en ese proceso”.

También, le preguntan si conoce de sobornos a funcionarios judiciales para parar esas investigaciones y Pinilla dice que sí. Que le pagaron al exfiscal Daniel Díaz, ya capturado por ese cartel, para que no investigara por los hechos al supuesto intermediario en la operación ilegal que era el entonces secretario de Salud Pareja y así, que no llegaran al gobernador.

Publicidad

Publicidad

“Al fiscal Daniel Díaz se le entregó un dinero para que no judicializara a José Jaime Pareja y obviamente, no llegaran a hasta el gobernador”, aseguró ‘Porcino’.

Publicidad



Dice, además, que fue José Jaime Pareja quien le contó que “habló con Roberto Tirado (hombre de confianza de Edwin Besaile) que era el que hablaba directamente con el gobernador para que autorizara y se pagara eso al fiscal y para que no lo judicializaran a él y que por ese conducto no llegaran al gobernador Edwin”.

Desde su llegada al país, Pinilla ha colaborado con las autoridades en investigaciones que se llevan por corrupción en Córdoba y por corrupción judicial. En la Corte Suprema está declarando contra los aforados que participaron, según él, en los hechos.