Bodega que perteneció a los Rodríguez Orejuela tendrá nuevo uso en el Huila

Un predio ubicado en la zona industrial de Neiva, que durante años funcionó como bodega de Drogas La Rebaja y perteneció a los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, dejará atrás su pasado ligado al narcotráfico para convertirse en un espacio dedicado a la ciencia, la tecnología y la innovación.

El inmueble, de 4.500 metros cuadrados y valorado en cerca de 8.000 millones de pesos, fue entregado por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) a la Universidad Surcolombiana para la puesta en marcha del Parque Científico, Tecnológico y de Innovación Surcolombiano (PCTIS).

“Se entregan unas bodegas que pertenecían a la sociedad de Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela. Estaban utilizándose allí antiguamente cuando fueron incautadas para guardar los medicamentos de Drogas La Rebaja, después estuvo ocupada ilegalmente y fue recuperada para hacerle entrega a la universidad Sur colombiana”, señaló Amelia Pérez Parra, presidenta de la SAE.

Este espacio que se convertirá en un centro de innovación y desarrollo para la región contará con laboratorios especializados, espacios de investigación aplicada, oficina de transferencia tecnológica, incubación de emprendimientos de base tecnológica, áreas STEM+, zonas de prototipado e innovación abierta y servicios orientados a sectores estratégicos como café, cacao, piscicultura, agroindustria, tecnologías de la información y economía circular.



"En este espacio alojaremos los siete centros de investigación que tiene la Universidad Surcolombiana para que se articulen con el sector productivo y con la sociedad. Aquí vamos a tener espacio para los investigadores, para los estudiantes y para los empresarios que quieran mostrar sus avances en el tema productivo”, afirmó Rubén Darío Valbuena, rector de la institución.

El predio hizo parte de los bienes administrados por el Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (FRISCO), tras los procesos de extinción de dominio adelantados contra estructuras asociadas al Cartel de Cali.

Durante la jornada, la SAE hizo entrega de tres vehículos a cooperativas cafeteras del Huila.

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Un tractocamión y un camión grúa fueron destinados a Cadefihuila, mientras que otro tractocamión fue asignado a Coocentral.

Los activos fortalecerán la logística y el transporte de café e insumos, beneficiando a pequeños productores del departamento.