Bolivia rechaza declaraciones de Petro y exige respeto a su soberanía

El Gobierno de Bolivia expresó su rechazo a las declaraciones realizadas por el presidente Gustavo Petro sobre la situación política interna, después de que el mandatario colombiano hiciera referencia a las manifestaciones en Bolivia como una supuesta “insurrección popular”.

“No debe haber presos políticos en ninguna parte de las Américas, debemos construir una democracia profunda”, escribió Petro, aunque sin mencionarlo, en referencia al expresidente Evo Morales, a quien el Tribunal de Tarija le dictó orden de captura y lo declaró en rebeldía por no presentarse al juicio que se le sigue por una relación que habría sostenido, cuando estaba en el cargo, con una menor de 15 años, quien tuvo una hija, y se investiga si es producto de esa relación.

Pero, pese a ello, Morales no está detenido porque está evadiendo a la justicia en la región del Chapare, donde sus seguidores tomaron el aeropuerto después de que surgieran informaciones de que llegarían a la región funcionarios de la justicia para capturarlo.

En un comunicado emitido la noche de este domingo, las autoridades bolivianas señalaron que las palabras del mandatario colombiano no reflejan la relación de amistad, respeto y cooperación que históricamente han mantenido ambos pueblos.



Bolivia consideró improcedente cualquier interpretación externa que distorsione los acontecimientos actuales o contribuya a profundizar la confrontación entre bolivianos.

El Gobierno del Estado Plurinacional reafirmó que los desafíos del país deben resolverse dentro del orden constitucional, con respeto a las instituciones democráticas y mediante mecanismos de diálogo que correspondan exclusivamente al pueblo boliviano.

Asimismo, sostienen que “las transformaciones que requiere Bolivia, tras casi dos décadas de tensiones políticas, deterioro institucional y problemas estructurales, deben ser impulsadas por los propios ciudadanos, en un clima de paz, responsabilidad democrática y pleno respeto a la soberanía nacional”.

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En el comunicado también se recordó la importancia del principio de no injerencia en los asuntos internos de los Estados, conforme al derecho internacional y a las normas que rigen las relaciones entre los países de América Latina y el Caribe.

Recordemos que, en el mensaje, Petro también resaltó que en Panamá habló con el presidente de Bolivia sobre su padre, Paz Zamora, a quien definió como “el primer progresismo latinoamericano”. Resaltó el paso de Jaime Paz Zamora, padre del actual presidente de Bolivia, por Bogotá y Panamá en el exilio, donde, según Petro, recibió las visitas del general Omar Torrijos y del integrante del grupo M-19 Carlos Vidales, hijo del poeta. “Que ese recuerdo lo llene hoy de amor por su pueblo y abra el diálogo para transformar a Bolivia en una democracia cada vez más profunda y soberana, profundamente latinoamericana”, escribió el mandatario colombiano.