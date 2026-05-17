Expresidente de Corte advierte que “desprecio por la institucionalidad” de Petro debilita democracia

El expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Arrubla, lanzó una dura crítica al presidente Gustavo Petro por sus constantes confrontaciones con las altas cortes, la Fiscalía General de la Nación, el Banco de la República y otras instituciones del Estado.

En entrevista en Sala de Prensa, el exmagistrado aseguró que el mandatario ha adoptado una estrategia sistemática de deslegitimación de los órganos de control con fines políticos y electorales.

Según Arrubla, los recientes ataques del jefe de Estado contra decisiones judiciales y económicas no son hechos aislados, sino parte de un patrón que busca debilitar el sistema de pesos y contrapesos que sustenta la democracia colombiana. “No es solamente contra las cortes, es con todo lo que implique equilibrio de pesos y contrapesos democrático”, afirmó.

El jurista cuestionó especialmente las declaraciones del presidente frente al Banco de la República, luego de que sugiriera que podría aumentar nuevamente el salario mínimo si la junta directiva no reducía las tasas de interés. Para Arrubla, esta actitud constituye una amenaza impropia del cargo y evidencia un uso político de las decisiones económicas. “Eso no lo habíamos visto aquí nunca. Eso es una amenaza”, señaló.



También criticó la reacción del mandatario frente a la decisión del Consejo de Estado de suspender un decreto relacionado con el traslado de recursos de fondos privados de pensiones a Colpensiones. “El presidente entra en furia desmedida contra el Poder Judicial y amenaza con poner una denuncia penal contra el magistrado”, dijo Arrubla, quien cuestionó el interés del Gobierno por disponer de esos recursos.

Para el expresidente de la Corte Suprema, esta confrontación responde a una estrategia de “capitalización del fracaso”, mediante la cual el Gobierno atribuye a las instituciones la responsabilidad de los obstáculos que enfrenta su agenda política. “Se vuelve una gestión política para próximas elecciones”, advirtió.

Arrubla fue aún más contundente al afirmar que el presidente “está subvertido contra la Constitución” y que su visión apunta a concentrar el poder. “Él quiere una autocracia”, sostuvo, en referencia a la propuesta de una eventual asamblea constituyente y a las denuncias del mandatario sobre un supuesto “bloqueo institucional”.

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El exmagistrado alertó, además, sobre el riesgo de que se erosione la confianza en el sistema electoral. Recordó que Petro denunció un posible fraude sin presentar pruebas y consideró que estas afirmaciones pueden afectar la legitimidad de las elecciones de 2026. “Está minando la credibilidad del sistema electoral colombiano”, expresó.

A juicio de Arrubla, el presidente de la República debe ser el principal garante de la unidad nacional y del respeto por las instituciones. “Es el primero llamado a que se respeten las decisiones de las cortes, así él no esté de acuerdo con ellas”, concluyó.