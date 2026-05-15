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A tres meses de terminar el Gobierno Petro, FFIE reporta balance de obras educativas en el país

El informe destaca la puesta en marcha de mecanismos de vigilancia digital para supervisar obras educativas mediante drones, cámaras 360°, transmisiones en vivo y plataformas digitales.

Colegio / educación / referencia
Por: Katheryne Ávila
|
Actualizado: 15 de may, 2026

El Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE) presentó un balance de gestión del cuatrienio del gobierno en materia de infraestructura escolar.

Según el informe se finalizaron 1.656 obras educativas en distintas regiones del país, con una inversión cercana a $1,4 billones. De acuerdo con la entidad, estas intervenciones permitieron habilitar 9.949 ambientes escolares entre aulas, laboratorios, comedores, cocinas y espacios recreativos.

El balance también señala que actualmente hay 675 obras en ejecución y otros 395 procesos en etapa de estructuración y contratación. Entre los departamentos con mayor número de intervenciones concluidas aparecen Santander con 134 obras, Valle del Cauca con 118, Antioquia con 110, Boyacá con 96, Nariño con 97, Cundinamarca con 85 y Norte de Santander con 82. También se reportaron entregas en Chocó y La Guajira.

Salón de un colegio

Cerca de 634.800 estudiantes del sistema público tendrán acceso a estos espacios. En el informe, la entidad detalló la implementación del sistema de construcción “Steel Framing”, una tecnología basada en estructuras metálicas prefabricadas que reduce tiempos de obra y ahorrar un 90 % de agua frente a métodos tradicionales. Actualmente, más de 30 mil metros cuadrados de infraestructura educativa se desarrollan bajo este modelo en diferentes regiones del país.

El FFIE también reportó la puesta en marcha de mecanismos de vigilancia digital para supervisar obras educativas mediante drones, cámaras 360°, transmisiones en vivo y plataformas digitales.

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