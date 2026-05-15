UE advierte que entregar software electoral, como pide Petro, abriría riesgo de manipulación

Tras la reunión entre el presidente Gustavo Petro con observadores, el presidente del CNE y el ministro del Interior, Armando Benedetti, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea reiteró que el sistema electoral colombiano cuenta con garantías de transparencia y seguridad, pese a las dudas expresadas por el Gobierno sobre el software de escrutinio.

El jefe adjunto de la misión, José Antonio De Gabriel, aseguró en conversación con Blu Radio que no es viable entregar el software como lo ha pedido el mandatario, porque eso podría abrir la puerta a eventuales manipulaciones del sistema. Según explicó, los programas utilizados en procesos complejos y sensibles no suelen ser entregados públicamente, precisamente para evitar vulnerabilidades.

“El software de cualquier proceso es complejo, aunque sea transparente, no se entrega a nadie porque se fragilizaría y abriría la posibilidad a manipulaciones”, afirmó.

El funcionario señaló que el debate no debe centrarse únicamente en el software, sino en la posibilidad de verificar que los resultados publicados coincidan con los votos depositados por los ciudadanos. Ademas, aseguró que el modelo colombiano, al ser mayoritariamente manual, permite una verificación más sencilla y ofrece salvaguardas suficientes para garantizar la transparencia electoral.



“Lo importante es que los resultados que se publiquen se correspondan con aquello que se votó”, sostuvo.

De Gabriel también indicó que la Misión Europea cuenta con especialistas en tecnología electoral que han acompañado las presentaciones realizadas por la Registraduría Nacional del Estado Civil sobre los distintos softwares utilizados durante el proceso electoral.

La observación internacional para las elecciones en Colombia será amplia. Además de la misión de la Unión Europea, habrá cerca de 800 observadores internacionales y más de 4.000 personas vigilando el desarrollo del proceso electoral, según información del Consejo Nacional Electoral (CNE).