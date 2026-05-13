Iván Cepeda califica de "despropósito" decir que presión de grupos ilegales definirá elecciones

El candidato Iván Cepeda insistió que si bien rechaza cualquier presión de ilegales en las elecciones, no considera pertinente decir que el próximo presidente del país llegará a la Casa de Nariño por decisión de un grupo al margen de la Ley.

Desde el Congreso, el senador lamentó que se sigan presentando intimidaciones ilegales a votantes o amenazas a movimientos políticos sin importar la ideología.

“Señalé que los grupos armados no pueden presionar a la población, no deben influir de ninguna manera en el proceso electoral, y que, por lo tanto, yo rechazo cualquier clase de presión (...) Ahora, dicho eso, todas las campañas, incluyendo la mía y también en mi caso personal, hemos afrontado amenazas, dificultades como las que se han afrontado en Colombia durante décadas, porque hay que recordar que en Colombia todavía no llegamos, lamentablemente, a poner punto final a décadas de conflicto armado”, aseguró Cepeda.

Sin embargo, en esa línea, el candidato del Pacto Histórico manifestó que no comparte la hipótesis de que dichas presiones definirán sí o sí el ganador de las elecciones, pues este necesita una cifra superior a los 11 o 12 millones de votos. Cepeda insistió en que no está justificando ninguna presión de armados.



“Pensar que hay 12 millones de personas en Colombia que van a votar porque hay un grupo armado apuntándoles a la nuca, creo que es un despropósito. (...) Hay personas y hay comunidades que sí, efectivamente, están en esa situación de riesgo, lo ha dicho claramente la señora defensora del pueblo con un informe detallado. Pero de ahí a extrapolar la situación y decir que en Colombia quien gane las elecciones lo va a hacer por obra de que tal o cual grupo presiona a su electorado, es un despropósito”, reiteró Cepeda.

Estas declaraciones llegan el mismo día en que el expresidente Álvaro Uribe denunció constreñimiento electoral a favor de Iván Cepeda en el sur del Cauca, donde las presiones las estaría cometiendo el ELN y la columna Jaime Patiño de las disidencias de las Farc, y en el norte estaría siendo ejercida por las columnas Jaime Martinez y Dagoberto Ramos de las disidencias.

Ante esto, Cepeda descalificó las cifras presentadas por Uribe en esa declaración asegurando que eran mentira.

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“Él dice que hay 54 % de los votantes del Pacto Histórico que están votando bajo la influencia de grupos armados. Yo quisiera ver cómo él sustenta semejante acusación contra 1 millón de personas, porque en las pasadas elecciones votaron por nosotros más de 4 millones de personas. Uribe está acusando, como lo hizo en su gobierno, a personas civiles de ser prácticamente instrumentos del terrorismo”, alertó Cepeda.