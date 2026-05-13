“No representan al liberalismo”: senador Montoya sobre apoyo de Cristo y Samper a Cepeda

El senador electo por el Partido Liberal, Santiago Montoya, reaccionó a la adhesión de un grupo de dirigentes del llamado “liberalismo progresista” a la campaña presidencial de Iván Cepeda y aseguró que esas figuras ya no representan a la colectividad roja.

Montoya minimizó el respaldo político entregado a Cepeda y sostuvo que quienes participaron en ese acto no hacen parte actualmente del Partido Liberal ni ocupan curules en el Congreso.

“Ustedes no son liberales, no son senadores, no son representantes a la Cámara”, afirmó el dirigente político en referencia a quienes apoyaron públicamente al candidato del Pacto Histórico.

Entre los señalados por Montoya estuvo el exministro Juan Fernando Cristo, a quien cuestionó por haber fundado otro movimiento político distinto al liberalismo tradicional.



“No se confundan. Ustedes eran liberales”, expresó el senador electo, al tiempo que aseguró que varios de esos dirigentes terminaron alejándose de las bases ideológicas del partido.

También lanzó fuertes críticas contra el expresidente Ernesto Samper, de quien dijo que representa “una deshonra” para el liberalismo colombiano.

Montoya aseguró que el grupo que respalda a Cepeda se convirtió en una corriente “socialista-comunista” y sostuvo que no representa las banderas históricas del Partido Liberal.

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Según el congresista electo, el liberalismo ha sido un movimiento enfocado en la defensa de los sectores más vulnerables y en impulsar reformas sociales, mientras que acusó al actual gobierno de actuar en contra de los ciudadanos y generar más pobreza.

Pidió a quienes apoyan al candidato de izquierda no utilizar las causas liberales para respaldar, según él, “un proyecto fallido” que ha tenido resultados negativos en distintos países del continente.

