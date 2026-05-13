“Bases liberales van con sectores progresistas”: Guillermo García destapó rebelión contra Gaviria

La campaña presidencial sigue moviendo las fichas dentro de los partidos tradicionales y uno de los casos más visibles es el del Partido Liberal. Aunque la dirección oficial de la colectividad mantiene su respaldo a la candidatura de Paloma Valencia, sectores importantes del liberalismo comenzaron a alinearse públicamente con Iván Cepeda.

Así lo aseguró este miércoles 13 de mayo el exsenador Guillermo García en entrevista con Mañanas Blu, donde habló abiertamente de una fractura interna en el partido rojo y lanzó fuertes críticas contra la manera como César Gaviria ha manejado la colectividad en los últimos años.

César Gaviria Foto: AFP

“Las bases liberales van con los sectores progresistas”, afirmó García

Durante la conversación, Guillermo García afirmó que la mayoría del liberalismo no se siente representada por las decisiones de la dirección nacional del partido y aseguró que el apoyo a sectores progresistas viene creciendo desde hace varios años.



“Las bases liberales, el liberalismo en general, ha demostrado que va con los sectores progresistas de Colombia”, afirmó.

Según explicó, ese fenómeno ya se había visto en las elecciones presidenciales de 2018 y 2022, cuando buena parte de los votantes liberales terminó apoyando a Gustavo Petro pese a que oficialmente el partido tomó otros caminos.

El excongresista incluso sostuvo que ahora ocurre algo similar con Iván Cepeda, cuya candidatura recibió respaldo de dirigentes, exparlamentarios y sectores regionales liberales en un reciente encuentro político.



Liberalismo cuestiona liderazgo de César Gaviria

Guillermo García también cuestionó la forma en la que se toman las decisiones dentro del Partido Liberal y aseguró que desde hace ocho años no se realiza una convención amplia y democrática de la colectividad.

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“Todo funciona en el apartamento de César Gaviria”, dijo el exsenador al referirse a la sede política desde donde, según él, se manejan las directrices del partido.

Además, aseguró que muchos militantes sienten que el expresidente Gaviria se quedó únicamente con la estructura formal del liberalismo, mientras las bases se alejan cada vez más de su orientación política.



Liberales rebeldes preparan nueva sede política

Uno de los anuncios más llamativos de la entrevista fue la creación de una nueva “casa liberal” para respaldar la candidatura de Iván Cepeda.

Guillermo García explicó que allí se reunirán sectores que se identifican como “liberales rebeldes”, junto con directorios departamentales y líderes regionales que no comparten la línea oficial del partido. “Nos toca reunirnos por fuera de la sede”, afirmó.

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El exsenador dejó claro que la disputa dentro del liberalismo podría intensificarse después de las elecciones presidenciales, especialmente si se reabre el debate sobre la continuidad de César Gaviria al frente del partido.