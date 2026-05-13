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Expresidente Uribe denunció constreñimiento electoral a favor de Iván Cepeda en el Cauca

Uribe denunció que en todo el departamento del Cauca las presiones ilegales irían incluso en exigir la entrega de actas electorales para manipularlas.

Iván Cepeda - Álvaro Uribe.jpg
Iván Cepeda - Álvaro Uribe
Foto: AFP
Por: Andrés Carmona Ospina
|
Actualizado: 13 de may, 2026

A 18 días de las elecciones, una de las mayores preocupaciones tiene que ver con la actuación desbordada de grupos armados criminales en todo el país. Ya el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, había reconocido que ilegales estaban ejerciendo constreñimiento, presiones y amenazas a favor de su candidatura.

Pero fue ahora el expresidente Uribe, gran contradictor de Cepeda, quien está detallando en qué zonas se estaría ejerciendo este constreñimiento para votar por el candidato del Pacto Histórico.

Mediante un video publicado en sus redes sociales, Uribe denunció que en todo el departamento del Cauca las presiones ilegales irían incluso en exigir la entrega de actas electorales para manipularlas.

Según informa el expresidente, en el sur del departamento las presiones las estaría cometiendo el ELN y la columna Jaime Patiño de las disidencias de las FARC, y en el norte estaría siendo ejercida por las columnas Jaime Martinez y Dagoberto Ramos de las disidencias.

"Necesitamos que la Registraduría, la Procuraduría, la comunidad internacional miren cómo se defiende toda esta corrupción electoral impuesta por las narcoguerrillas, los narcoterroristas en el Cauca", agregó.

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