Elecciones 2026: registrador pide a la fuerza pública garantizar voto libre e instalación de puestos

A 26 días de la primera vuelta presidencial del próximo 31 de mayo, el registrador nacional Hernán Penagos hizo un llamado a la fuerza pública para garantizar que todos los colombianos puedan ejercer su derecho al voto en condiciones de seguridad y libertad.

Desde la Escuela de Cadetes de Policía General Santander, en Bogotá, insistió en la necesidad de que el proceso electoral se desarrolle sin presiones ni interferencias, teniendo en cuenta el contexto marcado por preocupaciones de orden público en varias regiones del país.

“El objetivo es que estén instalados todos los puestos y las mesas de votación, como ocurrió en el mes de marzo en las elecciones de Congreso, para que la ciudadanía pueda salir a votar, pero más que eso, para que pueda salir a votar de manera libre”, aseguró.

Elecciones 2026. Foto: AFP.

El registrador enfatizó que no se trata únicamente de garantizar la logística electoral, sino también de asegurar que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos políticos sin intimidaciones. En ese sentido, pidió una articulación efectiva entre las autoridades, especialmente con los comandantes de Policía en todo el país para asegurar la instalación completa de los puestos de votación.



Penagos también destacó el papel clave de la Fuerza Pública en la generación de confianza durante la jornada electoral. “Ustedes son determinantes para transmitir tranquilidad ciudadana. Ayúdennos a que la sociedad colombiana esté tranquila con el proceso electoral, a que los ciudadanos se informen y no se dejen instrumentalizar”, afirmó.

El llamado se da en medio de la crítica situación de seguridad en el suroccidente del país. En los últimos días, se ha registrado una escalada violenta atribuida a grupos disidentes, que incluye atentados con explosivos, ataques con drones y hostigamientos a estaciones de Policía. Se han presentado al menos 31 ataques en departamentos como Cauca, Valle del Cauca y Nariño.