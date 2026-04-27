¿Iván Cepeda podría ganar en primera vuelta? Análisis de encuesta Invamer

La reciente encuesta Invamer para Blu Radio y Noticias Caracol, ha puesto al país en un escenario político a pocos días : la posibilidad real de que el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, se alce con la victoria en la primera vuelta presidencial el próximo 31 de mayo.

Con un 44,3 % de intención de voto, Cepeda no solo se consolida en el primer lugar, sino que muestra un crecimiento de 7,2 puntos porcentuales frente a la medición de febrero.

El crecimiento de Cepeda ha reabierto el debate sobre si habrá necesidad de una segunda vuelta el 21 de junio. Aunque el escenario ideal para el oficialismo es ganar en mayo, los analistas mantienen la cautela. Durante el análisis en Mañanas BLU, se planteó directamente si Cepeda podría "meterse" en primera vuelta.

La respuesta técnica fue clara: "Matemáticamente hay posibilidades de que cualquiera lo haga. Matemáticamente está a siete puntos".



A pesar de que el gobierno de Gustavo Petro enfrenta desafíos, el electorado parece no castigar a su candidato natural. Según los expertos, la narrativa del gobierno ha calado: "Los seguidores de Gustavo Petro... manifiestan en estudios que nosotros hemos hecho en el pasado es que no es culpa de él, es porque no lo han dejado".



El fenómeno regional y el quiebre del Eje Cafetero

Uno de los datos más sorprendentes de la encuesta Invamer es el avance de la izquierda en regiones tradicionalmente conservadoras. Por primera vez, se registra un cambio de tendencia en el corazón del país. "En la región cafetera está ganando Iván Cepeda... en esa zona no había ganado nunca en ninguna encuesta no había ganado un candidato de izquierda".

Este avance se complementa con la solidez de Cepeda en sus bastiones tradicionales. Se concluye que el candidato "crece en la zona Caribe, que crece en la zona Pacífico y que crece en la zona del Centro Oriente"

En el Caribe, el apoyo es tal que los analistas advierten que "si la maquinaria no se mueve, votan por Iván Cepeda porque evidentemente en el Caribe hay una mayoría favorable al gobierno".



La encrucijada de la oposición y el factor Uribe

Mientras Cepeda crece, la oposición se encuentra fragmentada entre Abelardo de la Espriella (21,5 %) y Paloma Valencia (19,8 %). El debate interno en la derecha se centra en la estrategia de "Uribizar" la campaña. Algunos analistas sugieren que si Valencia insiste en presentar la elección como un duelo entre Petro y Álvaro Uribe, podría beneficiar involuntariamente al candidato del Pacto Histórico: "Si Paloma sigue... empeñada en que lo que vamos a elegir es entre Petro y Uribe, pues va a ganar Iván Cepeda en la primera vuelta".

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No obstante, en un escenario de segunda vuelta, Valencia se perfila como una rival más fuerte que De la Espriella, ya que logra captar mejor los votos de centro de figuras como Sergio Fajardo y Claudia López.

La encuesta muestra que, en un balotaje, Cepeda le ganaría a Valencia con un margen más estrecho (51,2 % contra 46,6 %) que el que obtendría frente a De la Espriella (54,6 % frente al 42,6 %).

Con un país polarizado donde la favorabilidad de Uribe ronda el 49 % y la aprobación de Petro el 47,3 %, la recta final de la campaña será decisiva para definir si el impulso de Cepeda es suficiente para evitar el balotaje.

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Escuche aquí el análisis: