Acusaciones entre Abelardo y Paloma fortalecen a Iván Cepeda: ¿Hay posibilidades de reconciliación?

Mientras Iván Cepeda crece en la encuesta Invamer y se consolida como el favorito hoy para ser el próximo presidente, las rencillas entre Abelardo De La Espriella y Paloma Valencia se agudizan, poniendo en duda una eventual alianza entre los dos, en caso de que haya segunda vuelta.

Este fin de semana se presentó un grave episodio de acusaciones mutuas, que tuvo como origen la portada de la revista Semana, en la que le endilgan a Paloma Valencia los apoyos de cuestionados dirigentes políticos, la mayoría congresistas, incluso de reconocidos simpatizantes del gobierno del presidente Gustavo Petro como Ape Cuello, Wadith Manzur, Carlos Andrés Trujillo y Didier Lobo.

La reacción provino inicialmente de Tomás Uribe, hijo mayor del expresidente Álvaro Uribe, quien denunció que desde la campaña de Abelardo De La Espriella se desarrolla una campaña de desprestigio mediante el pago de influenciadores contra el expresidente Álvaro Uribe y contra Paloma Valencia, acusando directamente al abogado penalista Carlos Suárez y al senador electo Enrique Gómez Martínez, de estar detrás de esa estrategia.

Suárez es un viejo conocido y antiguo socio de Abelardo De La Espriella, quien respondió en redes sociales a Tomás Uribe, lo acusa de delfín y termina golpeando al expresidente Uribe, a cuyo movimiento, el uribismo, acusa de querer coronar “a una nueva señalada”, haciendo alusión a Paloma Valencia.



Le respondió el expresidente Alvaro Uribe en redes sociales, asegurando que Carlos Suárez, “de acuerdo con documentos y declaraciones de mi proceso judicial, junto con Piedad Córdoba, coordinó las reuniones de Iván Cepeda con exparamilitares extraditados” y pide que se aclare una llamada de Joaquín Gutiérrez, quien aparentemente trabaja con Suárez, amenazando a la familia de Luis David Duque, estratega de la campaña de Paloma Valencia.

Suárez le contestó al expresidente Uribe asegurando que siendo abogado penalista siempre sostuvo la premisa de que “la majestad presidencial no se toca” y afirma que esa lealtad “nunca la mereció”, además de desmentir las supuestas amenazas contra Luis David Duque.

Luego Jerónimo Uribe, hijo menor del expresidente Uribe publicó un video en el que recuerda que en octubre del año pasado, Carlos Suárez propició un encuentro con Abelardo De La Espriella, en el que incluso el candidato propuso que el expresidente Uribe fuera candidato vicepresidencial, y en ese momento no les parecía criticable su apoyo.

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El candidato Abelardo De La Espriella intentó apagar el incendio con un mensaje que publicó en redes sociales diciendo, sin reconocer las acusaciones del uribismo contra su campaña: “las ofensas que han llegado desde la campaña de la doctora Paloma y de parte de sus seguidores, quedan desde este momento atrás”.

Esta es la magnitud de la división entre los candidatos de la derecha y la centro derecha, que definitivamente favorece la candidatura del gobierno y del continuismo, que es la de Iván Cepeda.