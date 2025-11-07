Bombero también fue arrastrado por el río en medio de búsqueda de menor de 11 años en Cundinamarca

Habitantes de un sector de Cundinamarca viven momentos de angustia, luego de que la corriente del río Blanco del municipio de Gutiérrez arrastrara a una niña de 11 años de edad el pasado lunes.

Según declaraciones de los familiares, la familia viajó al lugar para pasar unos días de descanso. Sin embargo, la creciente del afluente sorprendió a las dos menores que se encontraban en el agua.

Ahora, otro hecho tiene que ver con la desaparición pone en vilo a las autoridades, en esta oportunidad el subintendente Carlos Andrés Rosso, quien es el comandante de los bomberos de El Colegio, en Cundinamarca, ayer hizo parte del grupo de socorristas que están buscando a la menor de 11 años que fue arrastrada por el río Blanco.

En medio de su trabajo el río hizo de las suyas, también lo arrastró, está desaparecido su cuerpo y ahora los bomberos de Cundinamarca de diferentes municipios lo buscan a él y buscan a la pequeña Chairín Tovar Quintero, quien está desaparecida desde hace varios días.



El delegado de los bomberos departamentales de Cundinamarca, el capitán Álvaro Farfán habló sobre lo ocurrido con el miembro de la institución.

"Se presenta un incidente en medio del proceso de búsqueda de una menor desaparecida de 11 años en jurisdicción del municipio de Gutiérrez, en donde una de nuestras unidades operativas del grupo especializado de rescate acuático es arrastrado por la corriente del río Blanco. Al momento las unidades operativas tanto de Cundinamarca como del Meta nos encontramos en el proceso de la búsqueda de nuestro compañero desaparecido", señaló.



Buzos se suman a la búsqueda de menor de edad desaparecida

Para la búsqueda, la administración ha implementado drones para el monitoreo aéreo río abajo. Asimismo, la UAEGRD gestionó un apoyo adicional a Polnasar y el cuerpo de Bomberos de Sopó, para que buzos especializados intervengan en la gestión.

Lo anterior, debido a la presencia de dos pozos de considerable profundidad dentro del afluente, los cuales no han podido ser inspeccionados con los equipos disponibles en la zona.

