Palacio de Justicia
Deportivo Pereira
Jaime Esteban Moreno
COP30

Bombero también fue arrastrado por el río en medio de búsqueda de menor de 11 años en Cundinamarca

Bombero también fue arrastrado por el río en medio de búsqueda de menor de 11 años en Cundinamarca

En medio de su trabajo el río hizo de las suyas, también lo arrastró, está desaparecido su cuerpo y ahora los bomberos de Cundinamarca de diferentes municipios lo buscan a él y a la pequeña.

