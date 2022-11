“Brasil no es el país de las maravillas”: Fernando Henrique Cardoso en exclusiva

precios y la corrupción.

Cardoso, mandatario de Brasil entre 1995 y 1999, manifestó que las protestas ciudadanas que ya llegan a un millón de personas en 11 días no están ocasionadas por la desigualdad sino por la baja calidad de vida. “La gente no grita contra la desigualdad, grita contra la mala calidad de la vida cotidiana”, comentó.

Relató que los líderes de las protestas, de clase media, son los mismos que salieron de estratos bajos gracias a las políticas estatales, pero que ahora quieren más. “En las protestas modernas las cosas de poca importancia asumen alta importancia al propagarse. La vida en la gran ciudad es difícil”, aseguró.

Cardoso manifestó que la crisis en ese país surge también por la falta de identidad que generan los partidos políticos en la población en general.

Además, aseveró que el sentir popular es que Brasil no es el país que se muestra ante el mundo. “La realidad no es esa: hay un hueco entre lo que se ve en la propaganda y la realidad, Brasil no es del primer mundo. Rouseff no está gobernando el país de las maravillas”, señaló.

“Se tomó una foto pero se muestra lo de arriba y no lo de abajo”, apuntó Cardoso.

Los brasileños reclaman desde hace 11 días contra la multimillonaria inversión de 15 mil millones de dólares para las obras de Mundial de fútbol de 2014, que ha generado alzas en impuestos y precios en las ciudades.

Sin embargo, dice Cardoso, el dinero se quedó en la construcción de los estadios para el evento orbital y no en infraestructura para la población.

Más de 1,25 millones de personas se lanzaron a las calles de Brasil para denunciar los gastos del Mundial de fútbol en protestas que dejaron un muerto y al menos un centenar de heridos en 11 días, con la celebración de la Copa Confederaciones, con siete selecciones del mundo, de fondo.