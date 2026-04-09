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Buscaron votos y hoy desconocen víctimas: reclamo en conmemoración del día de memoria y solidaridad

El presidente del Congreso, Lidio García, también se refirió a la baja asistencia: “Aquí también falló el Gobierno, no veo al ministro del Interior, a quienes manejan víctimas”.

Fueron por votos al territorio y hoy desconocen las víctimas: el reclamo durante la conmemoración del día de memoria y solidaridad
Fueron por votos al territorio y hoy desconocen las víctimas: el reclamo durante la conmemoración del día de memoria y solidaridad
Foto: Blu Radio
Por: Salima Feris Guerra
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Actualizado: 9 de abr, 2026

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