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Blu Radio  / Nación  / FAC confirma que avión Hércules accidentado no tenía cobertura de seguro

FAC confirma que avión Hércules accidentado no tenía cobertura de seguro

La entidad reporta que solo el 33 % de las aeronaves de la fuerza pública está asegurado y señala un déficit presupuestal para ampliar la cobertura.

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