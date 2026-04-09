FAC confirma que avión Hércules accidentado no tenía cobertura de seguro

La Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) informó sobre la cobertura de seguros de su flota luego del accidente de un avión Hércules ocurrido el 23 de marzo de 2026 en Puerto Leguízamo, Putumayo, que dejó 69 personas muertas y 57 heridas. La institución indicó que, con los recursos disponibles, el 33 % de las aeronaves de la fuerza pública se encuentra asegurado y que la aeronave siniestrada estaba por fuera de este cubrimiento.

De acuerdo con la entidad, la póliza vigente para las aeronaves corresponde a un proceso de contratación centralizado por el Ministerio de Defensa Nacional desde 2022. Asimismo, señaló que existe un déficit aproximado de 244.000 millones de pesos para 2026 en este rubro, frente al cual se han realizado requerimientos desde el sector defensa para su financiación.

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La Fuerza Aeroespacial también reiteró que el personal militar activo cuenta con un seguro de vida obligatorio y que las operaciones se desarrollan bajo criterios de entrenamiento, planeación y seguridad.

Recordemos que el accidente ocurrió minutos después del despegue, cuando la aeronave no logró ganar altura y se accidentó a tierra. Tras el hecho, el Gobierno inició indagaciones sobre la adquisición y el mantenimiento de los aviones Hércules.



El reporte se conoce dos días después de un debate de control político en la Comisión Sexta del Senado, donde el comandante de la Fuerza Aeroespacial, general Carlos Fernando Silva Rueda, indicó que el informe preliminar de la investigación estará listo antes de finalizar abril.