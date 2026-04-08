Sin sobrepeso y con capacidad operativa: pistas clave del Hércules accidentado en Putumayo

La tragedia aérea ocurrida en Puerto Leguízamo, que cobró la vida de 69 militares y dejó más de 50 heridos, sigue siendo objeto de investigación. Sin embargo, una de las primeras claridades entregadas desde el comando de la Fuerza Aeroespacial es contundente: el avión no presentaba sobrepeso al momento del despegue.

De acuerdo con el general Carlos Fernando Silva, comandante de la Fuerza Aeroespacial, el Hércules C-130 cumplía con los límites técnicos establecidos para este tipo de operación.

“La aeronave iba a despegar con un peso de 133.000 libras. En Puerto Leguízamo, este tipo de avión puede despegar hasta con 139.000 libras, y su peso máximo de operación en una pista adecuada es de 155.000 libras”, explicó.

El vuelo no correspondía a un ejercicio de formación. Según el comandante, se trataba de una misión de transporte militar con personal plenamente capacitado. A bordo viajaban 126 personas, de las cuales 11 eran tripulantes.



La presencia de una tripulación ampliada no obedecía a prácticas de instrucción, sino a una decisión operativa.

“Llevaba una tripulación adicional para aumentar la alerta situacional. No iba ningún alumno”, precisó el general.

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En ese sentido, aclaró que el subteniente fallecido cumplía funciones de observación como copiloto, mientras que el piloto que operaba los controles sobrevivió y actualmente se recupera en el hospital militar, aportando información clave a la investigación.

La infografía oficial de la Fuerza Aeroespacial detalla que la aeronave, matrícula FAC 1016, fue fabricada en 1983 y contaba con más de 13.500 horas de vuelo acumuladas.

Además, había sido sometida a mantenimientos mayores recientes, incluyendo inspecciones técnicas y certificación de aeronavegabilidad vigente hasta diciembre de 2027.

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El general Silva insistió en que se trata de una aeronave “con bastantes capacidades”, diseñada precisamente para operar en condiciones complejas y con cargas significativas.

Con el peso descartado como factor determinante inicial, las autoridades concentran ahora sus esfuerzos en reconstruir los últimos momentos del vuelo, apoyándose en testimonios de sobrevivientes y análisis técnico.

El accidente, uno de los más graves en la historia reciente de la aviación militar en Colombia, mantiene en duelo a las Fuerzas Armadas y bajo la lupa cada detalle de la operación.