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Blu Radio  / Nación  / Sin sobrepeso y con capacidad operativa: pistas clave del Hércules accidentado en Putumayo

Sin sobrepeso y con capacidad operativa: pistas clave del Hércules accidentado en Putumayo

El comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana explicó que la aeronave despegó dentro de los parámetros permitidos, pese a transportar 126 personas. La tragedia dejó 69 víctimas fatales y más de 50 heridos.

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