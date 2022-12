BusColombia en Soacha: Por un municipio digno para vivir alejado de estigmatización

Como si todos los días se tuviera que vivir una odisea, los habitantes de Soacha ya no aguantan más tener que pasar su vida entre largas esperas de transporte público para llegar a sus trabajos, pagos dobles y hasta triples en pasajes de bus y padecer con el polvo que se levanta de las calles destruidas del municipio que no solo es aledaño a Bogotá, sino un gigante lugar cuyo límite con la capital no está nada definido.

No deje de leer: Una Ciudad Universitaria: la apuesta para Manizales en próximos 4 años #BusColombia

Publicidad

Vienen cuatro años en los que las apuestas están orientadas para mejorar los servicios de salud, mejorar la calidad de vida de los más pequeños, arreglar las vías y cuidar el entorno de buenas vistas desde la montaña, se convierten en la bandera de campaña para dignificar el hecho de vivir en Soacha.

Es entonces cuando los habitantes de Soacha insisten en que las propuestas del plan de gobierno de quien resulte elegido el próximo domingo 27 de octubre se cumplan sin excusas, y así hacer de Soacha una ciudad más digna para vivir.

El Bus Colombia de Noticias Caracol y BLU Radio continúa su recorrido por las principales ciudades del país, escuchando sus necesidades y atendiendo los llamados de quienes elegirán a sus próximos gobernantes.

Publicidad