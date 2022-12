Cámara prohibió ingreso de exintegrantes de Farc hasta que se sometan a la justicia

El presidente de la Cámara de Representantes, Rodrigo Lara, determinó prohibir el ingreso de desmovilizados de las Farc a esa corporación, al considerar que primero deben someterse a la Jurisdicción Especial de Paz.



A través de una comunicación dirigida a la Policía Nacional, que se encarga de la seguridad en el Capitolio, Lara pidió no permitir el ingreso, al considerar que se han presentado “repetidos y lamentables” acontecimientos en las oportunidades en las que se ha permitido la participación en foros y otros debates.



Vea además: Ponencia avalaría nombre de Farc como partido político .



Lara indica que ya hay voceros autorizados de la ex guerrilla para participar en las discusiones.



Por su parte, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, afirmó que no comparte esa determinación y que los desmovilizados sí podrán ingresar a la Cámara Alta.



“Respeto sus decisiones (de Rodrigo Lara) pero en el caso del Senado no lo estamos haciendo, aquí se firmó un proceso de paz en la dirección de que las Farc dejaran las armas y pudieran hacer política. De manera que aquí hay dos temas, el primero que puedan hacer política, y si algún senador los autoriza a entrar al senado, ellos tienen ese permiso, y lo segundo es la elegibilidad, que es el tema que se está debatiendo en la JEP respecto a si ellos pueden ser candidatos o no, pero son dos temas independientes”, afirmó el senador Efraín Cepeda.









