En toda una polémica se ha se ha convertido el tema de la expedición de pasaportes en el país, pues el contrato con la actual firma, Thomas Gregs & Sons finalizará el 3 de octubre de 2024, luego de que la decisión del Ministerio de Relaciones Exteriores fuera la de no extender este vínculo; lo que representó una millonaria demanda, de los $117.000 millones.

Las dudas sobre los pasaportes en Colombia

Viviana León, gerente de la Imprenta Nacional, anunció que esta labor la asumirá la entidad, pero desde septiembre de 2025, por lo que existe incertidumbre entre los ciudadanos por conocer cómo será el proceso en los 11 meses que restarán para que esta labor pase a ser obligación del Estado.

Y en lo que será el periodo de transición, la decisión la tendrá el ministro Luis Gilberto Murillo, mientras la Imprenta se adecúa a los requerimientos, lo que aumentó las críticas sobre este delicado asunto.

¿Cambiarán los sitios donde se expiden o se renuevan los pasaportes?

Además de este interrogante, hay una inquietud que no fue precisada por la funcionaria, en lo que respecta si la obligación de la Imprenta solo será en la impresión del documento, y no en otros detalles logísticos. La funcionaria manifestó que esto hace parte de un acuerdo de cooperación con la Cancillería para cumplir con este propósito y no “tener a la Imprenta en el patio trasero del Gobierno”.

León indicó en los micrófonos de Blu Radio que para cumplir con la impresión de los pasaportes contará con un aliado internacional, que sería escogido entre las diferentes propuestas que han escuchado, como de Alemania, Francia, Canadá y Portugal, entre otros, para hacer las adecuaciones de infraestructura, en la sede de 17.000 metros cuadrados.

Y ante la pregunta de si los pasaportes los hará una empresa de otro país, la respuesta de la funcionaria fue que, inicialmente, se hará una “transferencia de información y tecnología” para que la Imprenta, más adelante, pueda hacerlo de manera autónoma, por lo que “lleva un proceso de acoplamiento”. Para tal fin buscarán una serie de proveedores que se ayuden en este fin.

Negó que con esto se esté tercerizando el proceso, sino que es “una alianza” que garantiza la enseñanza que tendrá de esa empresa internacional. Y señaló que entregan productos de calidad, pero se hará “una transición hacia un nuevo modelo administrativo, en el que se fortalecerá una empresa pública”.

También, la funcionaria indicó que la experiencia con las cédulas de extranjería no ha sido mala, pues han entregado más de 8.000 documentos de 11.000 apropiadamente que se han solicitado. Y desde el 31 de diciembre de 2024 este proceso se hará solo por la entidad, sin la ayuda de la firma mexicana Accesos Holográficos, que causó controversia.

