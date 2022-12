Cambio Radical no dará aval a Didier Tavera para Gobernación de Santander: Galán

El senador de Cambio Radical Carlos Fernando Galán, aseguró que su colectividad no le dará el aval al polémico candidato a la Gobernación de Santander, Didier Tavera, luego de las acusaciones de presuntamente haber tenido vínculos con paramilitares.



“Entiendo que Cambio Radical no le dará el aval a Didier Tavera y si esa es la decisión, me parece acertado. Habría que llamar a Rodrigo Lara pero entiendo que no hay aval en ese caso sino que hay sectores del partido que lo quieren acompañar”, comentó (Lea también: Hubo mucha cercanía entre Didier Tavera y los paramilitares: 'Ernesto Báez' ).



Incluso, dijo que si al final las directivas de Cambio Radical le dan el aval a Tavera, él como el segundo con mayor votación en Santander de este partido, no lo va a acompañar.



Finalmente, criticó la actitud del liberal Horacio Serpa de apoyar a Tavera (Lea también: Serpa defiende a Didier Tavera y arremete contra Vanguardia Liberal ).



“Horacio Serpa hace unos años se enfrentó a él (Tavera), no entiendo ahora cómo Horacio Serpa sale a acompañarlo; me parece incoherente y no estaré ahí”, finalizó.