General Motors abandona Colombia: al menos 800 personas perderán su trabajo

General Motors anunció este jueves su retirada definitiva de la fabricación de vehículos en Colombia, lo que implicará el cierre de su planta Colmotores y el despido de por lo menos 800 trabajadores. La decisión, enmarcada en una reestructuración corporativa, ha generado preocupación entre las autoridades y los sindicatos, quienes temen por el futuro de los empleados afectados.

Según la compañía, el cierre obedece a la baja utilización de las instalaciones de Colmotores (9 % de su capacidad) y GM OBB (13 %), lo que ha hecho insostenible su operación. En su lugar, General Motors se concentrará en la comercialización, venta y postventa de vehículos en Colombia y Ecuador.



Despidos y negociaciones

La decisión de General Motors de despedir a almenos 800 trabajadores requiere de la autorización del Ministerio del Trabajo, ya que se trata de un despido colectivo. El viceministro de Relaciones Laborales e Inspección, Edwin Palma, dijo que el Gobierno "no permitirá abusos" por parte de la empresa y que se revisarán "eventuales salidas distintas al resultado del proceso administrativo".

“Hemos sido informado por los medios de comunicación que la empresa ha solicitado al ministerio una autorización de despido colectivo para prescindir de 600 trabajadores. Ese proceso surtirá su trámite conforme a la ley, pero sin perjuicio de él, citaremos a las partes para revisar la situación y eventuales salidas distintas al resultado del proceso administrativo. Pedimos a la empresa no abusar de su posición para forzar a retiros “voluntarios” y a los trabajadores, sindicalizados o no, a que denuncien si son objetos de presiones y a no caer en ellas. Sin alarmas, esto es algo que apenas inicia”, dijo el viceministro de Relaciones Laborales e Inspección, Edwin Palma.

Ese proceso surtirá su trámite conforme a la ley pero sin perjuicio de el, citaremos a las partes para…

Por su parte, el Ministerio de Trabajo emitió un comunicado en el que afirma que realizará una inspección a la compañía, con el objeto de que esta cumpla con el debido proceso en el despido de sus trabajadores.



“Para el ministerio del trabajo y como Gobierno Nacional estamos comprometidos con la defensa de los derechos laborales, por esta razón he dado la instrucción a la dirección de Inspección Vigilancia y Control, de adelantar una serie de visitas a la planta para inspeccionar las condiciones laborales y verificar que se cumplan con los estándares exigidos por la ley”, explicó la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, de acuerdo con la información emitida por la cartera.

Futuro incierto

El cierre de Colmotores representa un duro golpe para la industria automotriz colombiana y deja un futuro incierto para los trabajadores que serán despedidos. Si bien General Motors ha prometido un plan de cierre de contratos con beneficios superiores a los legales y un programa de reubicación laboral, aún no se conocen los detalles concretos de estas medidas.

Es importante destacar que General Motors mantendrá la venta de su marca Chevrolet en Colombia y continuará operando su programa de ahorro Chevyplan. Sin embargo, la decisión de abandonar la fabricación de vehículos marca un cambio significativo para la empresa en la región.

Se espera que en los próximos días se conozca más información sobre el proceso de cierre de la planta Colmotores y el futuro de los trabajadores afectados.